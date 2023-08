Esplora la potenza compatta: mini PC Windows 11 Pro con Intel Alder Lake-N100 a 199€

Entra nel futuro del computing con il Mini PC Windows 11 Pro, equipaggiato con la potenza di un processore Intel di 12a generazione Alder Lake-N100. Questo dispositivo compatto, ma sorprendentemente potente, è progettato per offrire prestazioni elevate e una versatilità senza pari per soddisfare le tue esigenze di lavoro e intrattenimento. Oggi questo gioiellino può essere tuo via Amazon con una spesa irrisoria, appena 199€ grazie al doppio sconto del 5% e del coupon di 34€ in pagina.

Il mini PC con Intel Alder Lake-N100

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Alder Lake-N100, che offre prestazioni eccezionali fino a 3,4 GHz. Accoppiato con 16GB di RAM, questo mini computer può gestire attività impegnative come multitasking, editing video e molto altro, senza alcun problema. La memoria SSD M.2 da 512GB garantisce tempi di avvio rapidi e una reattività fluida in tutte le tue operazioni quotidiane.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo mini PC è la possibilità di collegare due display 4K tramite le porte HDMI integrate, consentendoti di espandere il tuo spazio di lavoro o goderti contenuti multimediali in risoluzione ultra alta. Inoltre, la connettività WiFi 5, il Bluetooth 4.2 e l’Ethernet Gigabit ti offrono opzioni flessibili per la connessione a Internet e alla rete locale.

Questo mini PC è il compagno ideale per la casa o l’ufficio, con dimensioni compatte che lo rendono facilmente posizionabile ovunque tu voglia. Con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, potrai godere di un’esperienza moderna e intuitiva, oltre a beneficiare delle ultime innovazioni di Microsoft.

Se sei alla ricerca di una soluzione compatta, ma potente, per le tue attività quotidiane, il Mini PC Windows 11 Pro con processore Intel Alder Lake-N100 è la scelta perfetta. Con prestazioni elevate, connettività versatile e supporto per doppio display 4K, questo mini computer ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare e divertirti al meglio.

