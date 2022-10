Esplorando l'Amazon SEGRETO: 6 chicche tech nascoste a partire da 1 centesimo

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare buoni affari e magari dell’ottimo shopping salutare, specie in certe giornate grigie. Non ci credi? Allora guarda questi questi 6 gadget tech che puoi portare a casa a partire da 0,01€: praticamente paghi solo le spedizioni.

I segreti di Amazon: ancora tecnologia a partire da 0,01€

Abbiamo selezionato cinque dispositivi utili, e anche se non si tratta di top di gamma, sono comunque delle chicche interessanti e, soprattutto, funzionanti. Approfittando di queste occasioni si possono fare buoni affari, e spendendo un solo centesimo più le spedizioni, ci si può anche divertire a comprarli tutti. Dategli un’occhiata.

Adattatore da USB C 3.1 a USB 3.0 A

Comodissimo Adattatore USB, prezzo 1€ (spedizioni a 1€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e col pratico sistema Plug and play, lo usi per adattare cavi USB C 3.1 Tipo C Femmina a USB 3.0 Tipo A.

Mouse ottico senza fili

Mouse ottico senza fili da 2,4 GHz. Puoi averlo al prezzo di 0,01€ (spedizioni a 5,04€). Design e colore stilosi, funziona in wireless liberandoti dal problema del cavo. Le sue dimensioni ti permettono di impugnarlo al meglio senza affaticare la mano, per una migliore scorrevolezza e precisione.

Auricolari in-ear wireless

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,69€ (spedizioni a 3,49€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Caricabatteria da auto due porte USB

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED, puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,99€). Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica.

Orologio da uomo Acciaio inossidabile

Orologio da polso classico, di quelli tradizionali e carini che puoi comprare a solo 0,01€ (spedizioni a 11€). L’orologio è adatto per tutti i tipi di occasioni di lavoro e tempo libero. Movimento al quarzo di alta qualità con durata precisa.

Auricolare Anti-smarrimento RT558

Tecnologia di connessione rapida wireless, impermeabile e resistente al sudore, design di protezione a 360 gradi: questi auricolari costeranno 1€ (più 2,99e di spese di spedizione), ma sulla carta non sono male. Ti garantiscono perfino un suono pulito e chiaro oltre che stabile, senza paura di alcun ambiente e dei suoi rumori.

Visto quante cose strane si trovano su Amazon e a prezzi assurdi? Certo, non parliamo di prodotti di chissà che qualità eccelsa, ma per pochi centesimi vale la pena tentare un acquisto, no? Magari si riesce a fare l’affare e a trovare qualcosa di utile a pochissimo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.