ESPRESSO come al bar con la Macchina da Caffè Cecotec in PROMO ESCLUSIVA

Preparati a gustare un caffè come al bar ma comodamente seduto nel salotto di casa con questo gioiellino in super promozione! Parliamo della Macchina da Caffè Espresso Cecotec, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto conveniente del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è davvero limitatissima!

Macchina da Caffè Espresso Cecotec: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da Caffè Espresso Cecotec è dotata del sistema di riscaldamento rapido Thermoblock che riscalda l’acqua in modo istantaneo e uniforme. In più ha un serbatoio dell’acqua facilmente rimovibile con una grande capacità di 1,5 litri.

È possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente, grazie al braccio a doppia uscita che versa automaticamente la quantità di due caffè nelle tazze con la modalità automatica. La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà selezionare la funzione desiderata e il caffè sarà pronto in pochi secondi.

Il controllo digitale EasyTouch è molto intuitivo, con indicatori luminosi per ogni funzione che ne facilitano l’uso. Bisognerà solo premere una volta il pulsante “controllo manuale” per far erogare il caffè alla macchina e premerlo di nuovo quando ha erogato la quantità di caffè desiderata.

La promozione incluse un vassoio scalda tazze che serve per conservare e riscaldare le tazze prima dell’uso, in modo che quando si versa il caffè non ci sia contrasto termico e per ottenere una maggiore corposità e una migliore crema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.