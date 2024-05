Espresso COME AL BAR con la Macchina da caffè De'Longhi in PROMO ESCLUSIVA

Da oggi in poi potrai assaporare un espresso come quello del bar direttamente a casa tua ogni volta che vuoi con la Macchina da Caffè Manuale De’Longhi Icona Eco! Al momento è disponibile su Amazon a soli 144 euro con uno sconto del 20%.

Macchina da Caffè Manuale De’Longhi Icona Eco: espresso come quello del bar

La Macchina da Caffè Manuale De’Longhi Icona Eco ti permette di preparare un espresso intenso e corposo come quello del bar.

Il dispositivo ha una finitura rossa con dettagli cromati quindi risulta elegante e di grande stile in qualsiasi tipologia di cucina. È dotato di una pressione a 15 bar, caldaia in acciaio inox e porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

Oltre alla preparazione del caffè, con questo modello è possibile ottenere anche degli ottimi cappuccini grazie al Cappuccino System: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie a tre tasti super intuitivi per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino. In più, dopo 9 minuti di inutilizzo, lo spegnimento è automatico per evitare sprechi di energia.

Il serbatoio d’acqua con capacità di 1.4 litri è trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. La macchina ha anche un ripiano scaldatazze che la rende ancora più efficiente e versatile.

