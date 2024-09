Espresso e Cappuccino da professionista con la Macchina De'Longhi in maxi offerta

Sogni di gustare a casa un caffè cremoso come quello preparato da un barista professionista? Da adesso puoi con la Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi, oggi disponibile su Amazon a soli 90 euro grazie ad un maxi sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai riceverla domani stesso direttamente a casa attivando semplicemente un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi è un vero e proprio must-have per chi desidera gustare un caffè denso ed intenso come quello del bar direttamente a casa.

È dotata di una pressione potente a 15 bar e la modalità di utilizzo è davvero semplicissim in quanto con una sola manopola puoi fare tutto: accendere e spegnere la macchina, oltre a preparare espresso e cappuccino in pochi secondi. Inoltre dispone di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

Oltre ad un ottimo espresso, potrai sbizzarrirti a preparare la tua bevanda al latte preferita con il montalatte: questo vuol dire che potrai miscelare manualmente vapore e latte per ottenere un’ottima densità della schiuma e realizzare cappuccini, latte macchiato, mokaccini e così via.

Anche la manutenzione è davvero semplice: il serbatoio d’acqua è estraibile per agevolarne il riempimento e la pulizia con capacità di 1,1 litro. Inoltre ha un appoggia tazze regolabile per inserire tazze e bicchieri alti e che puoi lavare in lavastoviglie.

