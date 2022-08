Estate smart con Amazon: 10 accessori da mare ASSURDI a cui non puoi rinunciare

Nel periodo dell’anno più caldo la voglia di andare in vacanza, anche solo per un weekend, è alta. C’è chi ha già prenotato le ferie e chi, invece, è ancora incerto sulla meta da scegliere. In tutti i casi mai partire senza aver portato con sé almeno uno di questi favolosi gadget che vi proponiamo oggi (o alcuni di quelli che vi abbiamo segnalato nella prima parte, ieri), coi quali stupire i vostri amici e divertirvi, sia che vogliate rilassarvi, sia che vogliate invece dedicarvi ad attività più movimentate, come lo sport, e concludere la serata in bellezza con una bella festa sulla spiaggia a suon di musica, luci colorate e tanta carne e pesce al fuoco. Prima di iniziare vi ricordiamo solo che ogni prodotto presente in questa lista si trova su Amazon, e gode delle spedizioni gratuite offerte da Prime o dal venditore.

Speaker wireless con gonfiabile a forma di unicorno

In piscina, al mare o nella vasca da bagno: ecco l’altoparlante che fa al caso tuo. Gli speaker wireless con galleggiante sono pronti a movimentare la tua estate. L’altoparlante è IPX6: potrai divertirti serenamente in quanto resiste non solo agli schizzi d’acqua ma anche a forti getti. Il raggio operativo è di 10 metri per garantire un’ottima connettività con la fonte audio. Compatibile con smartphone che supportano la connettività wireless, sia iPhone che Android, ha 2 ore consecutive di utilizzo con una sola ricarica, 6 ore di stand-by.

Set da SUP con tavola da surf gonfiabile, pagaia e zaino

Questo kit è davvero eccezionale. Ci trovi tutto quello che ti serve per divertirti: è adatta per paddle, yoga, escursioni, pesca, surf in acqua. Con gli anelli a D aggiornati, il guinzaglio sicuro, il vano di carico e gli accessori premium, è adatto a qualsiasi condizione. E non costa nemmeno tanto, considerando quanto costano singolarmente in negozio. Il set è pronto all’uso, fornito di tutti gli accessori per entrare in acqua. Facile da gonfiare e trasportare, pronto in pochi minuti, e disponibile in diverse taglie, adatto a tutti i livelli di esperienza. I paddle board gonfiabili (SUP) sono adatti a tutti i livelli di abilità per divertirsi, esplorare o avventurarsi in aree acquatiche.

Scooter marino a doppio motore e batteria ricaricabile

Dulcis in fundo, se avete qualche soldino extra da spendere e vi piace immergervi, ecco un bello scooter subacqueo. E’ facile da usare, basta tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati per avviare e rilasciare uno dei pulsanti per arrestare. Ruota facilmente a 360 ° sott’acqua. Alimentato da un doppio motore potente, lo scooter marino Asiwo supporta la spinta fino a 9kg, per esplorare il mondo sottomarino fino a 30 mt. Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio, è ecologico e sicuro. e caricare 5-6 ore di lavoro per 65 minuti durante il normale utilizzo.

Frigo smart portatile con presa USB

Uno degli elementi fondamentali quando si va al mare è il frigorifero portatile. Non può mancare mai, perché senza di lui non avremmo acqua e bibite fresche, né potremmo mantenere inalterati alcuni cibi. Con una capacità di 18 litri, questo frigo che abbiamo individuato su Amazon è abbastanza grande da mantenere freschi alimenti e bevande durante il viaggio e sulla sabbia. Per funzionare può essere collegato a una presa dell’automobile oppure a un piccolo pannello solare (come quello qui sotto). Il frigo supporta inoltre il controllo via smartphone tramite un’apposita app che consente per esempio di regolarne la temperatura interna, e dispone di una presa USB che può essere utilizzata per caricare telefoni cellulari, iPad e altri prodotti intelligenti.

Cassa a ltoparlante wireless JBL

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un must. E’ infatti uno tra i migliori marchi in assoluto quando si parla di speaker e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato di musica e sei alla ricerca magari di un altoparlante bluetooth di ottima qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire queste JBL Go 3 a soli 29 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Così puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque e in ogni condizione.

Barbecue che passione: fallo dove vuoi con questo gioiello

Una volta asciutti, dopo aver tirato fuori il frigo acceso la radio, è tempo di pensare alla panza. E con questo eccellente barbecue portatile, in promozione tra l’altro a soli 25€ su Amazon, puoi finalmente gustarti tutti i più prelibati piatti grigliati quando, come e dove vuoi. Retrattile, salvaspazio, grazie alla sue gambe pieghevoli leggere è semplice da trasportare e conservare quando non ti serve. È un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo, ottimo per barbecue interni ed esterni, può essere messo ovunque, è l’ideale per campeggio, terrazza, spiaggia, trekking, pesca, caccia, picnic, occasioni speciali o semplicemente per la cucina. Godetevi il vostro cibo gustoso ovunque in qualsiasi momento.

Ciminiera di accensione per barbecue

Però chi è in spiaggia per divertirsi non ha tutta questa voglia di aspettare troppo tempo per cuocere e mangiare qualche buon piatto alla griglia. Ma ecco la soluzione: il modo più rapido per ottenere bricchetti incandescenti è utilizzare uno strumento semplice ma allo stesso tempo sorprendente. Proprio come quello che vi suggeriamo oggi, ovverosia la “ciminiera” di accensione Rapidfire, il modo più semplice e veloce per iniziare a grigliare. Lo trovi su Amazon a soli 18€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. Un accessorio essenziale per ogni appassionato di barbecue.

Tile Mate bluetooth trova oggetti (e bambini)

Siamo sempre di corsa ed è dunque facile perdere qualsiasi cosa. Mate serve proprio a evitare che ciò accada: può essere applicato facilmente a chiavi, zaini e altri oggetti di uso frequente. Resistente all’acqua, con una portata del Bluetooth fino a 76 metri, suoneria alta e batteria che dura fino a 3 anni. Apri l’app gratuita Tile e tocca Trova per localizzare i tuoi oggetti. Ma con un po’ di fantasia può essere anche utilizzato anche per non perdere di vista i nostri figli, soprattutto in quelle giornate nelle quali le spiagge sono particolarmente affollate e basta un attimo di distrazione.

Kippy EVO, il collare tracker GPS

Lo stesso discorso possiamo applicarlo ai nostri amici a quattro zampe: se, giustamente, li portiamo con noi, meglio fare in modo di proteggerli e non perderli di vista. Con questo collare tracker GPS, puoi localizzare in tempo reale il tuo animale: controlla la posizione del tuo cucciolo sulla mappa in ogni istante. Grazie ad una multi tecnologia all’avanguardia, Kippy EVO localizza il tuo pelosetto quando corre libero all’aperto. Imposta un recinto virtuale per la sicurezza del tuo amico a 4 zampe. L’app Kippy ti avviserà subito nel caso uscisse dal perimetro di sicurezza.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.