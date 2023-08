Estate, tempo di sconti irresistibili con la Summer Week Cashback 20% di ePrice

Dalle 00:01 del 14 agosto 2023 alle 23:59 del 20 agosto 2023, potrai godere di una nuova promozione su ePrice, ovvero la Summer Week Cashback 20%, una promozione esclusiva su tutto il catalogo del noto sito di vendite. Ecco come funziona: acquista uno o più prodotti con un valore minimo di 100 euro (escluse le spese di trasporto e installazione) e riceverai un fantastico buono sconto pari al 20% del totale dell’ordine (ancora una volta, al netto delle spese di trasporto e installazione). Ma le sorprese non finiscono qui.

Il valore massimo del buono sconto che potrai ottenere è di 200 euro, il che significa che potrai approfittare di un incredibile risparmio su una vasta gamma di prodotti. Il buono sconto verrà caricato automaticamente nella tua area personale a partire dal 26 settembre alle 00:01, prontamente utilizzabile per i tuoi acquisti. Tieni presente che ogni buono sconto sarà valido per ordini di uno o più prodotti con un valore pari o superiore a 250 euro, e potrai utilizzarne uno per ogni ordine.

Ricorda che i buoni sconto non sono cumulabili tra di loro o con altre promozioni in corso. Inoltre, se dovessi annullare un ordine o restituire un prodotto, il buono sconto associato non sarà più utilizzabile. Se hai diritto a più buoni sconto, non preoccuparti! Verranno attivati uno alla volta nel carrello, in ordine di data di creazione. Una volta utilizzato il primo buono sconto, potrai procedere con il successivo.

E non dimenticare che i tuoi buoni sconto saranno validi per gli acquisti dalle 00:01 del 26 settembre 2023 alle 23:59 del 02 ottobre 2023. Preparati a cogliere l’opportunità di risparmiare grazie a questa fantastica iniziativa Summer Week Cashback 20%. Lascia che il tuo shopping estivo sia all’insegna del risparmio e della soddisfazione, con l’iniziativa di ePrice.