Eterno come l'amore per la mamma o una persona speciale: Rosa Eterna+collana (21€)

Rosa Eterna: per un matrimonio, un fidanzamento, un anniversario, o semplicemente per ricordare a chi ami quanto sia importante per te.

Rosa Eterna: per un matrimonio, un fidanzamento, un anniversario, o semplicemente per ricordare a chi ami quanto sia importante per te.