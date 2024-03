Stabilizzatore per Smartphone: ottimo DOPPIO SCONTO oggi su Amazon

Se hai bisogno di uno strumento che riesca a stabilizzare il tuo smartphone per aiutarti a fare le tue riprese o le tue foto, hai necessariamente bisogno di un oggetto professionale che non ti faccia perdere la pazienza ogni volta che lo utilizzi. Un prodotto del genere è senz’altro lo stabilizzatore per smartphone di Feiyu nella sua versione Vimble 3, che trovi oggi su Amazon con uno sconto del 16% più 10€ di Coupon al momento dell’acquisto.

Stabilizzatore per Smartphone professionale: solo per oggi in DOPPIO SCONTO su Amazon

Lo stabilizzatore per smartphone di FeiyuTech Vimble 3 è l’evoluzione della sua precedente versione 2/2S e ti permette di poter scattare selfie o di registrare video col massimo della comodità e senza alcun tipo di sbattimento. È molto semplice da montare: si aggancia direttamente al centro del telefono e possiamo anche non regolare il bilanciamento. Inoltre, questa versione ha anche il morsetto per adattare meglio gli smartphone che hanno uno schermo più grande senza togliere la cover protettiva.

Con questo prodotto riusciremo a effettuare delle registrazioni fluide, soprattutto se stiamo effettuando dei filmati sportivi dove abbiamo necessariamente bisogno di maggiore stabilità. Inoltre, se collegato con l’App di Feiyu, questo strumento può facilmente effettuare il tracciamento di volti e oggetti, far partire il timer, mettere la fotocamera in modalità grandangolare, time-lapse ecc.

Inoltre, FeiyuTech mette anche a disposizione degli utenti una mini luce a LED da 500 lumen che si attacca magneticamente alla parte superiore dello stabilizzatore. Acquista subito questo fantastico e raro prodotto su Amazon, solo per oggi lo trovi con un importante doppio sconto che non puoi assolutamente perdere.

