Immagine generata con AI

Se fai il pieno ogni settimana o paghi una bolletta del riscaldamento ogni mese, quello che sta per cambiare in Europa ti riguarda direttamente. L’ETS2 — la seconda fase del sistema europeo di scambio delle quote di emissione — entra in scena a partire dal 2028, con le prime aste già fissate per il 2027, e porterà un aumento concreto e misurabile dei prezzi dei carburanti e del riscaldamento. Capire come funziona questo meccanismo non è solo un esercizio accademico: è il modo migliore per prepararsi in anticipo e, dove possibile, ridurre l’impatto sul proprio portafoglio.

Cos’è l’ETS2 e perché nasce adesso

Il sistema Emission Trading System non è una novità assoluta. La sua prima fase, attiva da anni, riguarda già le grandi industrie e il settore energetico: fabbriche, centrali elettriche, compagnie aeree. Chi produce emissioni di CO₂ deve acquistare delle quote di emissione — in pratica, dei permessi a inquinare — sul mercato europeo. Più emetti, più paghi.

L’ETS2 estende questo principio a due settori che finora erano rimasti fuori: il trasporto stradale e il riscaldamento degli edifici. Non a caso, questi due comparti insieme rappresentano circa il 29% delle emissioni totali dell’Unione Europea. Ignorarli significava lasciare fuori quasi un terzo del problema climatico.

L’obiettivo dichiarato della normativa è contribuire al taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. L’ETS2 è uno degli strumenti chiave del pacchetto Fit for 55 della Commissione Europea.

Come funziona il meccanismo: chi paga e come

Il punto fondamentale da capire è questo: non sarà il singolo automobilista a comprare quote di carbonio. Il sistema opera a monte della filiera. Sono i distributori di carburante — le aziende che immettono benzina, gasolio e altri combustibili nel mercato — a dover acquistare le quote per ogni tonnellata di CO₂ che i loro prodotti genereranno una volta bruciati.

In pratica significa che il costo delle quote si trasferisce automaticamente sul prezzo finale al consumatore. Esattamente come accade con le accise: non le vedi come voce separata, ma le paghi ogni volta che fai il pieno.

→ Leggi anche: Auto ibride extra UE: scatta il tetto all'import dal 1° dicembre per 200 giorni

Le quote vengono assegnate tramite aste pubbliche. La prima tornata è prevista per il 2027, così che il meccanismo sia pienamente operativo dall’anno successivo. Il prezzo delle quote dipenderà dall’andamento del mercato, ma le stime già disponibili indicano rincari significativi.

ETS2 e carburanti 2028: quanto costerà di più fare il pieno

Questa è la domanda che interessa davvero. Secondo le proiezioni elaborate sulla base della normativa vigente, il gasolio potrebbe aumentare di oltre il 17% a partire dal 2028, solo per effetto dell’ETS2. Per chi guida un’auto diesel o un veicolo commerciale, l’impatto è immediato e non trascurabile.

Se allarghi lo sguardo all’intera famiglia italiana media — considerando sia il carburante per spostarsi sia il gas per riscaldare casa — l’aggravio stimato può arrivare fino a 900 euro l’anno. La suddivisione indicativa è:

Fino a 600 euro in più per il riscaldamento domestico (gas naturale, gasolio da riscaldamento);

in più per il riscaldamento domestico (gas naturale, gasolio da riscaldamento); Fino a 280 euro in più per i carburanti per il trasporto.

Sono cifre che variano in base ai consumi reali, al tipo di veicolo, alla zona climatica in cui si vive e all’andamento del prezzo delle quote sul mercato. Ma danno un’idea chiara dell’ordine di grandezza.

Immagine generata con AI

Chi è più esposto e chi rischia di pagare di più

Non tutti partono dalla stessa posizione. Chi abita in aree rurali o in zone montane, dove l’auto è indispensabile e le alternative di trasporto pubblico sono scarse, subirà l’aumento in modo più diretto. Lo stesso vale per le famiglie che vivono in abitazioni vecchie, con scarsa coibentazione e impianti di riscaldamento obsoleti alimentati a gas o gasolio.

Le imprese di trasporto — autotrasportatori, corrieri, flotte aziendali — si troveranno a gestire costi operativi più alti. In molti casi, questi costi verranno trasferiti sui prezzi dei beni trasportati, con un effetto indiretto sull’intera economia.

→ Leggi anche: Meta rinuncia al net zero 2030: le emissioni schizzano del 45% nel 2025, ecco cosa è successo

Chi invece guida un’auto elettrica o ha già installato una pompa di calore per il riscaldamento sarà largamente immune dall’impatto diretto dell’ETS2. Questo non è un caso: il meccanismo è progettato proprio per rendere le alternative fossili progressivamente meno convenienti rispetto a quelle a basse emissioni.

Cosa prevede l’UE per attutire il colpo

La Commissione Europea è consapevole che un aumento improvviso dei costi energetici rischia di colpire duramente le fasce più vulnerabili della popolazione. Per questo motivo, parte dei proventi delle aste ETS2 è destinata a finanziare il Social Climate Fund, un fondo sociale per il clima che dovrebbe aiutare famiglie a basso reddito e piccole imprese ad affrontare la transizione.

In teoria, i governi nazionali — tra cui quello italiano — riceveranno risorse da redistribuire sotto forma di bonus, incentivi per la ristrutturazione energetica degli edifici o sussidi per l’acquisto di veicoli a zero emissioni. In pratica, la modalità concreta di redistribuzione dipenderà dalle scelte politiche di ciascun paese.

Vale la pena monitorare gli sviluppi normativi italiani su questo fronte: le risorse ci saranno, ma come verranno usate è ancora da definire. Per approfondire il quadro normativo europeo puoi consultare la analisi pubblicata da Rinnovabili.it, che ricostruisce in dettaglio gli effetti attesi su carburanti e riscaldamento.

Cosa puoi fare già oggi per prepararti

Aspettare il 2028 senza muoversi non è la scelta più saggia. Ecco alcune azioni concrete che puoi valutare fin da ora:

Valuta l’efficienza energetica della tua abitazione. Un cappotto termico o la sostituzione di un vecchio impianto con una pompa di calore riduce sia le emissioni sia la bolletta futura.

Un cappotto termico o la sostituzione di un vecchio impianto con una pompa di calore riduce sia le emissioni sia la bolletta futura. Considera il tipo di veicolo al prossimo cambio auto. Un’auto ibrida o elettrica ti isola in larga parte dall’aumento del prezzo dei carburanti fossili.

Un’auto ibrida o elettrica ti isola in larga parte dall’aumento del prezzo dei carburanti fossili. Tieni d’occhio gli incentivi disponibili. Già oggi esistono agevolazioni per la ristrutturazione energetica e per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Usarle prima del 2028 significa anticipare il risparmio.

Già oggi esistono agevolazioni per la ristrutturazione energetica e per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Usarle prima del 2028 significa anticipare il risparmio. Monitora l’evoluzione del prezzo delle quote ETS2. Il mercato del carbonio è volatile: capire la direzione dei prezzi aiuta a pianificare meglio.

Il tempo tra oggi e il 2028 non è moltissimo, ma è sufficiente per fare scelte informate. L’ETS2 non è un’emergenza improvvisa: è una trasformazione annunciata, con tempi certi e meccanismi chiari. Chi si muove in anticipo — riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili — non solo contribuisce agli obiettivi climatici europei, ma si protegge anche da aumenti di costo che, a questo punto, sono praticamente certi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.