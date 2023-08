EVGA X15 MMO, il mouse da GIOCO professionale che DEVI avere a 26€ (-65%)

Se sei un appassionato di giochi MMO e cerchi una soluzione di gioco che unisca prestazioni eccezionali e personalizzazione avanzata, l’EVGA X15 MMO Gaming Mouse è la risposta alle tue preghiere. Questo mouse da gioco con cavo è una vera e propria gemma, offrendo funzionalità all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti.

Attualmente in offerta su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere! Lo puoi infatti avere con soli 26€ grazie allo sconto del 65%. Ma fai in feretta, offferta limitata a tempo.

Massima precisione con DPI a 16.000

L’EVGA X15 MMO è equipaggiato con un sensore DPI da 16.000, garantendo una precisione eccezionale e il tracciamento preciso dei movimenti. Qualunque sia la tua strategia di gioco, questo mouse ti offrirà un controllo accurato e senza ritardi, permettendoti di affrontare ogni sfida con la massima sicurezza.

Con 5 profili personalizzabili, puoi configurare il mouse per adattarlo a diversi giochi o attività. Imposta le tue macro preferite, regola la sensibilità del cursore e assegna funzioni specifiche ai pulsanti per ottimizzare la tua esperienza di gioco.

Il design ergonomico dell’EVGA X15 MMO si adatta perfettamente alla mano, riducendo l’affaticamento anche durante le sessioni di gioco più intense. Le lunghe maratone di gioco non saranno più un problema grazie a questo mouse progettato per fornire il massimo comfort.

Con ben 20 pulsanti, questo mouse offre una vasta gamma di comandi a portata di dita. L’EVGA X15 MMO ti consentirà di eseguire rapidamente le tue azioni, reagire istantaneamente e ottenere un vantaggio competitivo sui tuoi avversari.

L'EVGA X15 MMO è costruito per durare nel tempo, grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La struttura robusta è progettata per resistere alle sessioni di gioco più intense e agli scatti di adrenalina.

