Expansion Card per Xbox Series X & S da 512 GB: SCONTO!

Sei un gamer incallito? Ecco il prodotto che fa al caso tuo: l’expansion card per Xbox Series X & S oggi costa davvero pochissimo! Il modello da 512 GB targato Western Digital è in super sconto Amazon del 14%. Il prezzo? Solo 99,99€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Gioca all’infinito grazie alla Expansion Card per Xbox Series X & S da 512 GB!

Sulle ultime Xbox è possibile espandere la memoria in modo velocissimo. Un po’ come le vecchie Memory Card per le vecchissime console, anche qui è possibile aggiungere spazio alla propria console con una piccola card. Se in passato in poco spazio ci stavano pochi salvataggi dei propri giochi, oggi si riesce a immagazzinare più di un gioco intero! Se ci pensate fa quasi impressione, ma la tecnologia è arrivata a livelli di miniaturizzazione davvero elevatissimi.

Entriamo quindi nel vivo e parliamo della Expansion Card per Xbox Series X & S da 512 GB. Si tratta di un prodotto pensato specificatamente per le console di ultima generazione di Microsoft. La card si collega infatti alla porta posteriore della console dedicata e in un semplice click si avrà accesso a moltissimo spazio in più.

Grazie a questo prodotto, in men che non si dica potrete quindi immagazzinare moltissimi giochi oltre quelli già salvati nella memoria interna della console.

Si tratta di una possibilità davvero interessante che, soprattutto i possessori di Xbox Series S, devono cogliere al volo! I possessori di questa console infatti hanno a disposizione meno spazio per immagazzinare i propri giochi. Per loro poi è fondamentale averne: con la mancanza del disco fisico, i giochi sono tutti in digital delivery e quindi devono necessariamente essere conservati sul disco della console.

Detto questo, non vi resta che approfittare immediatamente della promo. Oggi la Expansion Card per Xbox Series X & S da 512 GB costa davvero pochissimo: solo 99,99€ grazie allo sconto Amazon del 14%. Approfittane ora e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.