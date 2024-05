ExpressVPN: crittografia e velocità al 49% di sconto, con 3 mesi gratis

L’utilizzo di una VPN è diventato sempre più importante per garantire la propria privacy e sicurezza online. Con ExpressVPN, avrai accesso a tutte le app con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti 24/7: la tua connessione sarà instradata attraverso un tunnel crittografato, che proteggerà i tuoi dati da occhi indiscreti e hacker, specialmente quando ti trovi su reti Wi-Fi pubbliche.

Ora, grazie alla promozione in corso, ExpressVPN conviene di più: a soli 6,40 euro al mese (scontati del 49% rispetto al prezzo di listino) otterrai non solo 12 mesi di servizio, ma anche 3 mesi aggiuntivi completamente gratuiti. Un’ottima occasione per ottenere anonimato e protezione senza spendere eccessivamente.

ExpressVPN conviene: ecco perché

Con ExpressVPN, ti garantisci la massima sicurezza. L’informativa sulla privacy del provider, infatti, è stata verificata in modo indipendente: ciò significa che nessun registro, delle attività così come delle connessioni, verrà mai conservato da ExpressVPN. Inoltre, anche il tuo indirizzo IP verrà mascherato, mentre il tuo traffico è sempre al sicuro con crittografia di altro livello. Hai sempre la certezza che i tuoi dati rimangano sicuri e privati.

ExpressVPN ti permette di proteggere tutti i tuoi dispositivi, grazie all’ampia compatibilità: PC, Mac, iPhone, Android, ma anche router. Inoltre, il provider dispone di un’ampia rete di server distribuita in ben 105 Paesi, che ti permetteranno di accedere a qualsiasi posizione desiderata – in Italia o in qualsiasi altro luogo del mondo. Perfetto, ad esempio, per oltrepassare i blocchi geografici.

Attivare ExpressVPN è semplice. Basta abbonarsi, scaricare l’applicazione per il tuo dispositivo e collegarti a un server VPN. In pochi minuti, sarai pronto a navigare in sicurezza su Internet, senza preoccuparti per la tua privacy e la tua sicurezza online. La promozione al momento attiva rende il tutto ancora più conveniente: approfitta del 49% di sconto, che ti permetterà di accedere a 12 mesi di servizio a soli 6,40 euro al mese, con 3 mesi gratis.

Puoi provare il servizio senza rischi, grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni. Se non sei soddisfatto, verrai completamente rimborsato.

