ExpressVPN: la migliore VPN italiana è in offerta a metà prezzo

Nuova offerta disponibile in casa ExpressVPN, ritenuta all’unanimità come la migliore VPN italiana per larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti. In queste ore è possibile sottoscrivere il piano di 1 anno a 6,34 euro al mese anziché 12,30 euro, per effetto dello sconto del 49%. E in più si hanno 3 mesi extra di servizio in regalo. Si tratta dell’offerta migliore disponibile sul sito ufficiale expressvpn.com. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni.

I vantaggi di ExpressVPN per navigare in Italia e nel mondo

Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è la velocità di connessione che consente di raggiungere, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Con la migliore VPN italiana è possibile dunque giocare, navigare e guardare film, serie TV ed eventi in streaming con una VPN ultraveloce e banda illimitata.

Un ulteriore vantaggio è legato alla sicurezza online avanzata. Grazie a una tecnologia di nuova generazione, ExpressVPN è in grado di proteggere i dati di ogni suo utente su qualsiasi rete.

A tutto questo, poi, si aggiunge un’ampia compatibilità con i principali dispositivi oggi in uso. Con un unico abbonamento si ha l’opportunità di proteggere fino a un massimo di 8 dispositivi, andando perfino oltre qualora si installi l’app proprietaria sul router.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in promozione a 6,34 euro al mese invece di 12,30 euro, grazie al 49% di sconto rispetto al prezzo di listino. In più i nuovi clienti godono di 3 mesi aggiuntivi in regalo.

