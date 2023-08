Extender WiFi 1200Mbps, una BESTIA di ripetitore di segnale a soli 23€

Hai mai sperimentato quei fastidiosi punti morti nella connessione WiFi a casa o in ufficio? Con il nuovo ripetitore WiFi di HANDHOT del 2023, puoi dire addio a quegli inconvenienti e goderti una connessione Internet stabile e potente in ogni angolo della tua area. Oggi su Amazon puoi assicurartelo a soli 23€ grazie allo sconto del 27% e con le spese di spedizione gratuite con Prime.

Nuovo Extender WiFi 1200Mbps che bestia!

Questo potente extender WiFi supporta sia la banda 5GHz che 2.4GHz, garantendo una velocità combinata fino a 1200Mbps. Che tu stia guardando film in streaming, giocando online o lavorando da remoto, potrai farlo senza ritardi o interruzioni fastidiose.

Con la modalità Repeater/Router/AP, puoi personalizzare l’impostazione del tuo extender WiFi in base alle tue esigenze specifiche. Le 4 antenne integrate assicurano un’ampia copertura e una connessione affidabile, eliminando le zone morte nella tua rete.

Questo ripetitore WiFi non solo potenzia la connessione esistente, ma offre anche la comodità di 2 porte LAN aggiuntive. Questo ti permette di collegare dispositivi cablati come console di gioco, smart TV o computer desktop per una connessione ancora più stabile.

Sia che tu sia a casa o in ufficio, il Ripetitore WiFi del 2023 è progettato per migliorare la tua esperienza di connessione. È l’accessorio essenziale per garantire una connessione Internet veloce e affidabile ovunque tu ne abbia bisogno. Compralo su Amazon a 23€, con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.