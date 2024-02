Extra Crisp Lid di Moulinex l'accessorio VERSATILE indispensabile in cucina a soli 29€

L’accessorio Extra Crisp Lid di Moulinex è un complemento versatile progettato per arricchire le funzionalità della tua cucina. Con 4 funzioni automatiche integrate, questo accessorio offre una vasta gamma di possibilità culinarie, consentendoti di preparare una varietà di piatti con facilità e versatilità. Assicuratelo adesso su Amazon a soli 29€. Con lo sconto del 33% e le spedizioni gratuite via Prime è un doppio affare.

Extra Crisp Lid di Moulinex indispensabile in cucina

La tecnologia Airfryer integrata consente di cuocere gli alimenti in modo uniforme e croccante, senza l’aggiunta di olio, per risultati gustosi e salutari. La temperatura regolabile da 70°C a 200°C offre un controllo preciso sulla cottura, consentendoti di ottenere la consistenza desiderata per ogni piatto.

Grazie alle ricette gratuite disponibili nell’app Cookeo&Extra Crisp, puoi sperimentare una vasta gamma di piatti e scoprire nuove idee culinarie per deliziare il palato di familiari e amici.

Il design elegante in nero e plastica si integra perfettamente con il tuo ambiente cucina, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità al tuo spazio. Con Extra Crisp Lid puoi esplorare infinite possibilità culinarie e creare piatti gustosi e croccanti con facilità. Non esitare troppo, dunque, e se sei intressato prendilo su Amazon a soli 29€. Con lo sconto del 33% e le spedizioni gratuite via Prime è un doppio affare.

