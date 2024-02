Extra Sconto del 10% sugli elettrodomestici Samsung

Se sei alla ricerca di nuovi elettrodomestici per la tua casa, non perdere l’opportunità di approfittare degli sconti extra del 10% fino al 25 febbraio, disponibili su ePrice sugli elettrodomestici Samsung. Questa è un’occasione speciale per acquistare una vasta gamma di prodotti per la casa a prezzi convenienti e vantaggiosi. Che tu stia cercando una lavatrice, un frigorifero, un forno o un aspirapolvere, troverai sicuramente ciò di cui hai bisogno tra la varietà di articoli disponibili.

Gli elettrodomestici Samsung sono noti per la loro affidabilità, innovazione e prestazioni superiori, e ora puoi portarli a casa tua a prezzi ancora più convenienti grazie agli sconti offerti da ePrice. Che tu voglia aggiornare il tuo elettrodomestico esistente o investire in qualcosa di nuovo, troverai una vasta selezione di prodotti adatti a tutte le esigenze e i gusti.

Lavatrice Samsung da 11Kg in sconto di 56,90€

La lavatrice standard Samsung a carica frontale da 11 kg è un’eccellente soluzione per le esigenze di lavaggio di una famiglia di medie o grandi dimensioni. Acquistala ora che è in sconto a 512,09€ invece di 568,99€. Tra tutti gli elettrodomestici Samusung, ha una capacità di carico di 11 kg, questa lavatrice offre ampio spazio per lavare una grande quantità di biancheria in una singola carica, riducendo il numero complessivo di carichi necessari e risparmiando tempo e energia.

Dotata di tecnologia all’avanguardia, questa lavatrice offre prestazioni di lavaggio superiori e risultati impeccabili su ogni tipo di tessuto. Grazie al sistema di lavaggio a carica frontale, la biancheria viene trattata con delicatezza, garantendo una pulizia efficace senza danneggiare i capi. Inoltre, la tecnologia di lavaggio ad alta efficienza energetica consente di risparmiare acqua e energia durante ogni ciclo di lavaggio, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale.

La lavatrice Samsung è dotata di una serie di programmi di lavaggio preimpostati progettati per soddisfare le esigenze specifiche di diversi tipi di tessuto e di sporco. Dai programmi delicati per capi delicati ai programmi ad alta temperatura per rimuovere le macchie più ostinate, questa lavatrice offre una vasta gamma di opzioni per ottenere risultati ottimali in ogni situazione di lavaggio.

Inoltre, questa lavatrice è dotata di funzionalità intelligenti che rendono il processo di lavaggio più semplice e conveniente. Tra le caratteristiche di cui può vantarsi ci sono la modalità di partenza ritardata, che consente di programmare il ciclo di lavaggio in anticipo per adattarsi al meglio alla propria routine quotidiana, e la tecnologia di rilevamento del carico, che ottimizza automaticamente il consumo di acqua e energia in base alla quantità di biancheria inserita. Acquistala finché sei in tempo!

