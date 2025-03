EZVIZ C8c 4K: la videocame di sicurezza 4K torna al minimo storico

Se stai cercando una soluzione innovativa e accessibile per la sicurezza della tua casa, la EZVIZ C8c 4K al prezzo minimo storico potrebbe essere la scelta ideale. Con un prezzo ribassato a soli 99,99€ (-23%) per le Offerte di Primavera Amazon, questa telecamera di sorveglianza rappresenta un’occasione imperdibile per chi vuole investire in una tecnologia di sicurezza avanzata ma ha poco budget.

Qualità d’immagine e AI per la sicurezza

Grazie al sensore 4K e all’obiettivo con focale da 4 mm, la EZVIZ C8c cattura ogni dettaglio con una nitidezza sorprendente. Ma ciò che la distingue davvero è la visione notturna a colori, che garantisce immagini vivide anche nelle ore più buie. Questo significa che puoi monitorare la tua proprietà 24 ore su 24 senza compromessi sulla qualità visiva.

Questa telecamera non si limita a registrare: grazie all’intelligenza artificiale integrata, è in grado di riconoscere persone e veicoli, filtrando movimenti irrilevanti come quelli di foglie o animali. Il risultato? Meno falsi allarmi e più tranquillità per te e la tua famiglia. Inoltre, la funzione di tracciamento automatico permette di seguire i soggetti in movimento, assicurandoti di non perdere mai un dettaglio importante.

EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 4K, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone/Veicoli, Tracciamento Zoom Auto, C8c 8MP(4mm) 99,99 € 129,99€ 23,00%

Con una rotazione orizzontale di 350° e verticale di 80°, la EZVIZ C8c offre una copertura quasi completa della tua proprietà, eliminando virtualmente ogni punto cieco. Puoi anche definire zone di rilevamento specifiche, ricevendo notifiche solo per gli eventi che si verificano nelle aree di tuo interesse.

Inoltre la telecamera è dotata di una potente sirena e faretti stroboscopici, progettati per scoraggiare eventuali intrusi. Inoltre, grazie al sistema di comunicazione bidirezionale, puoi ascoltare e parlare con chiunque si trovi nel raggio della telecamera direttamente dal tuo smartphone.

Compatibile con gli ecosistemi smart home più diffusi, come Alexa e Google Assistant, la EZVIZ C8c si adatta perfettamente alla tua configurazione tecnologica esistente. Attraverso l’app EZVIZ, puoi configurare fino a 12 posizioni di visualizzazione preimpostate, passando rapidamente da un’angolazione all’altra con un semplice tocco.

Le dimensioni compatte (10,2 x 12,9 x 14,7 cm) e il peso di 930 grammi rendono l’installazione un gioco da ragazzi. Nella confezione troverai tutto il necessario: guida rapida, kit di viti, sistema di impermeabilizzazione e alimentatore da 12V/5W.

Uno sconto WOW per la tua sicurezza

Con uno sconto del 23%, la EZVIZ C8c 4K torna al suo prezzo minimo storico e diventa una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. Non perdere l’occasione di migliorare la protezione della tua casa con un dispositivo all’avanguardia e altamente affidabile: approfitta dell’offerta su Amazon per rendere la tua casa un luogo ancora più sicuro e protetto.

