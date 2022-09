Ezviz CP1: la camera per interni che cercavate (-17%)

Se state cercando una videocamera di sorveglianza per interni, che abbia un’ottima risoluzione e tante funzionalità all’avanguardia, ma volete spendere poco, abbiamo noi l’offerta giusta alle vostre esigenze. Ezviz è un’azienda leader nel settore di videocamere per la sorveglianza sia di interni che di esterni. Il loro modello CP1 è scontata del 17% su Amazon, Quindi adesso la potete acquistare a soli 49,99 €.

Ezviz CP1: a questo prezzo non ha rivali

Non fatevi ingannare da questo prezzo basso, le telecamere Ezviz sono di altissima qualità. La camera per interni CP1 è perfetta per tutti coloro che hanno animali domestici e bambini in giro per casa. Questa videocamera è in grado di rilevare i movimenti e seguire un soggetto a 360°. Inoltre l’alta risoluzione a 2K vi consente di avere immagini super dettagliate che rivelano anche i dettagli più piccoli con un zoom 8 x. Questo dispositivo è dotato anche di visione notturna che vi consente di stare tranquilli e tenere tutto sotto controllo anche quando siete fuori casa. Potete controllare la videocamera e settare tutte le funzioni principali comodamente dal vostro smartphone tramite l’app dedicata di casa Ezviz.

Insomma, la videocamera di sorveglianza per interni Ezviz CP1 è la soluzione perfetta per tutti coloro che hanno animali domestici e bambini in giro per la casa. Un’ottima risoluzione della camera a 2K e tante features interessanti che vi consentono di stare sempre tranquilli. Non fatevi scappare assolutamente questa offerta e compratela oggi su Amazon a soli 49,99 euro. Questo sconto del 17% sta attirando molto l’attenzione su questo prodotto, quindi Sbrigatevi Perché i pezzi a disposizione sono limitati. Inoltre vi ricordiamo della politica di Amazon che vi Consente di effettuare il reso di un prodotto che avete acquistato entro 30 giorni. Tuttavia noi sappiamo già che se acquisterete questa videocamera non ve ne pentirete.

