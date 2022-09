Ezviz CX3: la miglior camera di videosorveglianza per esterni (-24%)

Se volete acquistare una videocamera di sorveglianza per esterni che sia buona ma, non costi troppo e soprattutto non avete idea di quale acquistare, vi aiutiamo noi. Ezviz è un brand che è nato poco meno di 10 anni fa che produce soluzioni per la Smart Home, come: Servizi di Cloud, citofoni Smart e videocamere per interni ed esterni. Ciò che ha reso questa azienda leader del settore negli ultimi anni e il suo ottimo rapporto qualità prezzo. Ezviz CX 3 è un’ottima camera di sorveglianza per esterni che oggi è in super offerta su Amazon a soli 128,97 €, ovvero uno sconto del 24%.

Ezviz CX3: terrete sempre tutto sotto controllo

Questo dispositivo è dotato di doppia camera con risoluzione a 1080p per immagini super nitide, ma non solo, è dotata anche di sensori a infrarossi per vedere anche di notte al buio, regalandovi immagini a colori. Bisogna fare dei buchi al muro, ma l’installazione è semplice e veloce. Grazie all’app di casa Ezviz sono molteplici le funzioni che potete attivare, inoltre grazie al microfono e all’altoparlante incorporati potrete dialogare direttamente tramite l’app con chi si trova davanti la camera. Grazie agli algoritmi di visione intelligenti basati su Intelligenza Artificiale (AI), questa videocamera da esterno è in grado di individuare efficacemente gli esseri umani ed evitare falsi allarmi causati da insetti volanti, animali domestici oppure cambi di luce.

Questa telecamera da esterno Wi-Fi, può essere controllata da Alexa attraverso Echo Show. Semplicemente chiedendo chiedendole di mostrare la camera del bambino, il giardino o ovunque avete posizionato una camera Ezviz. Insomma questa videocamera da sorveglianza per esterni è strepitosa sotto tanti punti di vista, ma ciò che la rende ancora più interessante è la strepitosa offerta su Amazon, correte subito ad acquistare la nuova Ezviz CX3 a soli 128,97 €. Sono rimasti poche scorte disponibili a questo prezzo, affrettatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.