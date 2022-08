La nuova stagione di Formula 1 è entrata già nel vivo con spettacolari sfide sull’asfalto, sorpassi mozzafiato e – di tanto in tanto – risultati a sorpresa. L’esperienza di questo seguitissimo sport anche quest’anno è sbarcata su console e PC e oggi F1 22 è in forte sconto su Amazon, per tutte le piattaforme di gioco.

L’ultima fatica di Codemasters è in offerta su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X (che puoi acquistare qui) e PC. Con quale scuderia cercherai di portare a casa il titolo?

F1 22: lo spettacolo delle quattro ruote

Sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts, F1 22 è una straordinaria simulazione automobilistica che ti catapulta in quell’adrenalinico sport che è la Formula 1. Le gare sono state ridefinite grazie ad una esperienza con opzioni immersive o casual per giri di formazione e periodi di safety car, pit stop interattivi e le nuove gare sprint.

All’appello tutti i leggendari tracciati che hanno fatto la storia della F1, da Monaco a Imola, da Silverstone a Monza. E poi c’è il nuovissimo Miami International Autodrome.

Il comparto grafico è davvero sbalorditivo (su PC, PS5 e Series X è al massimo delle sue potenzialità), e anche quello audio non scherza. Sembra davvero di essere lì, di lottare con gli altri piloti per raggiungere la vetta della classifica.

Le parole però non basta a descrivere questa esperienza di gioco. Bisogna provare F1 22, e oggi puoi acquistarlo a prezzo scontato su Amazon.

