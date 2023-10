F1 23 per PS4, il prezzo di OGGI è pazzesco: approfitta ORA dello sconto

EA SPORTS F1 23 è il videogame ufficiale del 2023 FIA Formula One World Championship. Si tratta del nuovo capitolo dell’appassionante modalità narrativa Braking Point, vanta tante accese rivalità e corse a folle velocità! Lo sconto in vigore ora su Amazon ti consente di prenderlo a molto meno: infatti, pagherai la versione per PS4 solo 49,99 euro grazie allo sconto del 38%!

EA SPORTS F1 23 per PS4: recensioni e offerte in corso

Conosciamo meglio EA SPORTS F1 23, partendo dall’avvincente modalità narrativa Braking Point, che fa il suo ritorno con ancora più azione e adrenalina. La vera chicca però sono 2 ambientazioni: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Altra buona notizia è che, grazie al feedback ricevuto dalle vere scuderie di F1, la manovrabilità delle vetture in F1 23 è stata notevolmente migliorata sia per chi usa il controller che per chi utilizza un volante. Inoltre, se vuoi migliorare le tue abilità di guida, Racenet è una piattaforma dove puoi rivedere le tue gare migliori in 3D su telefono o computer. Puoi guardare i dati della tua gara e vedere dove migliorare. Puoi anche confrontare i tuoi dati telemetrici con i tuoi amici e con chi è in classifica!

Ma c’è un altro grande ritorno: quello delle bandiere rosse nella serie dopo nove anni, che renderanno le gare ancora più accese, spronando piloti e team a rivedere di continuo le strategie al rientro ai box. F1 World è un hub centrale che offre un modo nuovo ed entusiasmante di godersi le varie modalità di gioco. La configurazione Lunghezza gara 35% garantisce ancora più azione ed emozioni. Le auto sono aggiornate al 2023 con i 20 piloti e le 10 scuderie ufficiali della F1. Puoi altresì creare il team dei tuoi sogni e conquistare la vittoria nella modalità Carriera scuderia. E ancora, potrai competere a schermo condiviso o nel multiplayer multipiattaforma e socializzare nelle leghe RaceNet.

Insomma, un mix di novità e graditi ritorni che farà di EA SPORTS F1 23 per PS4 il miglior gioco di Formula Uno di sempre! Acquistalo per Ps a soli 49,99 euro!

