F1 23 per Xbox a soli 34,98€ su Amazon (anche in 3 rate)

Il videogioco F1 23 per Xbox X e Xbox One è tra i protagonisti delle offerte del giorno Amazon. Lo troviamo in vendita a 34,98€ invece di 44,99€, grazie allo sconto del 22%, che permette di risparmiare circa 10 euro sul prezzo più basso recente. C’è anche la possibilità di pagarlo in 3 rate con Amazon senza interessi da 11,66€ al mese. Per farlo, basta scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

F1 23 Xbox Series X e Xbox One è uno dei migliori videogiochi di auto in circolazione. Tra le caratteristiche che lo rendono tale troviamo la narrativa Braking Point, le ambientazioni iper realistiche e il ritorno delle bandiere rosse.

F1 23 per Xbox in sconto di oltre il 20% su Amazon

Il nuovo capitolo ufficiale EA Sports di Formula 1 è tra noi. Nel videogioco di quest’anno fanno il loro debutto i nuovi circuiti di Las Vegas e di Doha, rispettivamente il Las Vegas Street Circuit in Nevada e il Losail International Circuit in Qatar.

Nella nuova edizione torna anche l’avvincente modalità intitolata Braking Point, con ancora più adrenalina e azione in pista. Ma questo non è l’unico ritorno: infatti, con F1 23 c’è anche spazio di nuovo per le bandiere rosse, dopo essere state messe fuori gioco per nove lunghi anni.

In più, grazie ai tanti consigli e suggerimenti ricevuti dalle varie scuderie di Formula 1, i giocatori possono ora godere di una manovrabilità delle monoposto infinitamente superiore rispetto al passato. Questo sia se usano il controller sia se usano il volante con pedaliera.

Il videogioco F1 23 per Xbox è in offerta a soli 34,98€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli abbonati Prime possono beneficiare della spedizione gratuita: quanti lo ordinano oggi lo riceveranno a casa già domani, giovedì 14 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.