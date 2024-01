FA TUTTO e COSTA una SCIOCCHEZZA: realme C55 a 149€ su Amazon (-32%)

Quest’oggi Amazon ci ricorda ancora una volta quanto possa essere poco saggio spendere un capitale per acquistare uno smartphone per tutti i giorni, a maggior ragione quando il popolarissimo budget phone realme C55 è in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Prendendo al volo lo sconto scioccante del 32%, infatti, il già economicissimo device del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 149€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

L’eccellente budget phone realme C55 è in caduta libera su Amazon ad appena 149€

Lo smartphone a marchio realme è pronto a sorprenderti con un bel pannello ad alta risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità, ma soprattutto con la sua scheda tecnica di tutto rispetto. Troviamo, infatti, un buon processore octa-core di MediaTek, 6 GB di RAM, una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e, udite udite, una fotocamera posteriore multipla con un sensore principale da 64MP con IA (Intelligenza Artificiale).

È inutile girarci intorno: acquistando oggi lo smartphone realme su Amazon hai la possibilità di fare un grande affare, merito sicuramente dello sconto a due cifre ma anche della consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

