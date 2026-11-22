Facebook si prepara a eliminare i profili personali aggiuntivi collegati allo stesso account, con una scadenza che gli utenti interessati devono segnare sul calendario.

Secondo le comunicazioni attribuite a Meta, la funzione introdotta nel 2023 terminerà dopo il 14 dicembre 2026, mentre il profilo principale e le Pagine resteranno attivi. Chi ha utilizzato questi spazi per separare amicizie, interessi e gruppi rischia di perdere foto, post e video se non esporta i dati in tempo. Prima della cancellazione servirà anche controllare collegamenti, iscrizioni e ruoli di amministrazione nelle community.

Facebook dice addio ai profili multipli: cosa verrà cancellato e cosa resterà

I profili multipli Facebook erano arrivati nel settembre 2023 con un’idea semplice: dare agli utenti la possibilità di separare interessi, contatti e contenuti senza dover aprire un altro account. Un profilo per gli amici, uno per il lavoro, magari uno per gruppi e passioni. Sulla carta, una comodità.

Adesso però Meta ha comunicato che quei profili saranno eliminati in modo permanente dopo la scadenza del 14 dicembre 2026. Gli avvisi sono già partiti via email e, in alcuni casi, anche tramite notifiche nell’app. “La funzione ha reso Facebook più complicato”, ha spiegato l’azienda nelle comunicazioni agli utenti. La cancellazione non riguarderà il profilo principale collegato all’account né le Pagine amministrate.

Il problema, per chi ha usato davvero quei profili secondari, è tutto ciò che ci è finito dentro: post, foto, video e collegamenti rischiano di sparire se non vengono salvati per tempo.

Foto, post e video: come scaricare i dati prima della scadenza

Chi vuole conservare foto, post, video e altre informazioni pubblicate su un profilo aggiuntivo dovrà scaricare i dati prima del 14 dicembre. La strada indicata da Meta passa dalle impostazioni del profilo interessato: prima bisogna entrare nel profilo secondario, poi aprire Impostazioni e privacy, selezionare Impostazioni e cercare “Esporta le tue informazioni” nella sezione “Le tue informazioni e autorizzazioni” del Centro gestione account. Da lì si possono scegliere i contenuti da scaricare.

Meglio non ridursi all’ultimo. I file più pesanti, soprattutto se contengono anni di immagini o video, possono richiedere tempo prima di essere pronti. E i link generati da Meta restano disponibili solo per quattro giorni.

Scaricare i dati, comunque, non significa salvare il profilo: permette solo di ottenere una copia dei contenuti. La presenza separata su Facebook, una volta arrivata la scadenza, non resterà attiva.

Amici, gruppi e pagine da rifare: cosa succede dopo il download

La chiusura dei profili aggiuntivi avrà effetti anche sui legami costruiti nel tempo. Dopo l’esportazione, chi usava un profilo secondario dovrà, se lo ritiene, ricollegarsi agli amici, tornare a seguire le Pagine Facebook e iscriversi di nuovo ai gruppi dal profilo principale. Meta segnala in alcuni casi l’opzione “Review connections”, pensata per aiutare gli utenti a rivedere contatti e collegamenti prima della cancellazione. Ma non tutto si sposta da solo.

C’è anche il nodo dei gruppi Facebook gestiti da un profilo aggiuntivo: secondo le indicazioni dell’azienda, la proprietà deve passare a un amministratore che usi un profilo principale. In caso contrario, il gruppo potrebbe essere sospeso finché non verrà assegnato un nuovo amministratore.

Per gli utenti più attivi, soprattutto per chi aveva diviso community, hobby e relazioni personali tra più identità interne alla piattaforma, il lavoro sarà quindi manuale. Un ritorno al profilo unico, con diverse cose da sistemare prima che la finestra si chiuda.