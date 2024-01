Fai crescere i tuoi risparmi con ING: 4% annuo lordo per 12 mesi

Come far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro ed efficace? ING ha l’offerta perfetta per te: solo fino al 27 gennaio potrai ottenere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, se scegli di aprire un Conto Arancio (conto deposito) con ING.

Accedere alla promozione è semplicissimo: è sufficiente, infatti, aprire e attivare il Conto Arancio con un primo versamento entro la data limite. Per il primo anno dal momento dell’attivazione, il 4% annuo lordo sarà applicato sulle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro. Non ci sono vincoli: puoi gestire i tuoi risparmi a tuo piacimento, senza costi nascosti. Versamenti, prelievi, apertura, chiusura e rendiconto online sono completamente gratuiti.

Oltre i 100.000 euro e su ogni Conto Arancio successivo al primo, verrà applicato un tasso annuo lordo pari all’1%. Alla fine dei 12 mesi, i tuoi risparmi continueranno a crescere con il tasso di interesse base, attualmente pari all’1% annuo lordo.

A chi è rivolta la promozione ING

L’iniziativa è riservata a chi non è già titolare o contitolare di altro Conto Arancio e decide di attivare il primo conto entro il 27 gennaio. Se sei già cliente ING, puoi aprire Conto Arancio direttamente dalla tua Area Riservata. Se non sei ancora cliente, puoi richiedere l’apertura di Conto Arancio direttamente dal sito.

Quella lanciata da ING è un’occasione unica per beneficiare dei vantaggi di un investimento sicuro e conveniente, oltre che di far crescere i tuoi risparmi con un ottimo 4% di tasso lordo annuo per 12 mesi. La promozione è a tempo limitato e terminerà fra pochi giorni, perciò se sei interessato questo è il momento giusto per aprire il tuo Conto Arancio.

