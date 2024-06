FAI-DA-TE: Set di Cacciaviti di precisione 28-in-1 a META' PREZZO

Ti piace dedicarti a lavori di bricolage e fai-da-te? Allora nella tua cassetta degli attrezzi non può assolutamente mancare il Set di Cacciaviti di Precisione 28 in 1 HOTO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere è unica ma fai in fretta, i coupon stanno per terminare!

Set di Cacciaviti di Precisione 28 in 1 HOTO: tutte le modalità di utilizzo

Il Set di Cacciaviti di Precisione 28 in 1 HOTO è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di lavori di bricolage e fai-da-te.

Ogni punta è realizzata in acciaio S2 di alta qualità quindi risultano robuste e durevoli nel tempo. L’alta precisione dell’incastro tra punta e vite garantisce affidabilità e precisione, mentre la superficie delle punte è trattata con olio protettivo per prevenire la ruggine.

Le punte si caratterizzano per un design magnetico che garantisce una presa stabile ed evita di farle cadere o smarrire. Inoltre Il manico del cacciavite è dotato di un cappuccio girevole a 360 gradi per una facile pressione e manipolazione.

Questo ki è davvero super versatile e può essere utilizzato per la riparazione e la manutenzione di quasi tutti i dispositivi elettronici moderni, che si tratti di cellulari, computer, occhiali, orologi, laptop, fotocamere, console e così via. In più la scatola in cui sono contenute le punte è dotata di magneti integrati che mantengono tutte le parti al loro posto.

