Fai ESPLODERE il suono in casa con Trust Arys, la soundbar compatta ma potente

Falla tua a soli 29 euro e con le spese gratuite su eBay.

Trust Arys Soundbar, 12 W spettacolari

La soundbar Arys è sufficientemente sottile da inserirsi sotto lo schermo del PC: è stata progettata pensando agli arredi e allo stile di vita di una casa. La soundbar Arys rappresenta una soluzione eccellente, specialmente quando intorno al PC c’è poco spazio. Con una potenza di picco di 12 W, garantisce suoni ricchi e avvincenti che si diffonderanno ovunque. Sarà possibile riprodurre i brani preferiti con stile.

Si può collegare l’altoparlante direttamente alla TV, al PC o a un altro dispositivo di riproduzione musicale, tramite il cavo USB per l’alimentazione e la spina aux da 3,5 mm, per ottenere suoni cristallini. E non serve neanche alcuna alimentazione a parete aggiuntiva. È possibile aumentare facilmente il volume con la grande manopola di controllo illuminata, posta sulla parte anteriore della soundbar.

La soundbar Trust Arys per PC e laptop eleva il livello dell’esperienza audio per tutti i film, la musica e i giochi. All’interno di una raffinata griglia metallica, produce suoni chiari e avvincenti, realizzati appositamente per ogni casa o scrivania. Prendila ora su eBay a soli 29 euro. Le spedizioni sono gratuite.

