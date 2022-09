Fai il PIENO di vitamine con questa centrifuga esemplare a soli 40€

Goditi un bicchiere di vitamine a qualsiasi ora tu voglia grazie a questa centrifuga per frutta e verdura. L’hai sempre desiderata e ora può diventare tua con un solo click.

Acquistala grazie a questa promozione su Amazon a un prezzo vantaggioso di soli 41,59€, risparmiando ben il 20% sul suo prezzo totale.

Con Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Fai il pieno di energie con questa Centrifuga per frutta e verdura

Grazie a questa centrifuga potrai goderti un bicchiere di vitamine e sali minerali ogni giorno a casa tua utilizzando frutta e verdura fresca. Potrai scegliere tra due diverse impostazioni di velocità in base a cosa vorrai gustare: la 1° modalità a bassa velocità sarà ottima per frutta e verdura più morbida come kiwi e pomodori, mentre la 2° modalità ad alta velocità è consigliata per frutta e verdura più dura come carote e barbabietole.

Grazie alla sua potenza potrai avere in poco tempo un bicchiere di succo sano e delizioso senza neanche essere disturbato da rumori fastidiosi ed eccessivi. È dotato di un braccio di blocco per garantire la chiusura del coperchio in modo da utilizzarla in piena sicurezza.

Non devi preoccuparti neanche del tempo che dovrai passare per pulirlo, infatti il suo interno in acciaio inossidabile lo rende facile da pulire grazie anche alla spazzola messa in dotazione. Ma non è finita qui: tutte le parti staccabili posso essere lavate comodamente in lavastoviglie.

Cosa stai aspettando? Prendi questa offerta al volo e compra la tua centrifuga di frutta e verdura su Amazon al fantastico prezzo di 41,59€, risparmiando ben il 20% grazie alla promozione in corso.Non ti preoccupare delle spedizioni, sono gratuite e con Prime attivo anche veloci in tutto il territorio italiano.

