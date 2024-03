Fai LA SCORTA di caffè: 300 capsule Borbone in super promo col COUPON SEGRETO

L’ultima promo folle lanciata su eBay è di quelle da non lasciarsi mai sfuggire per nessun motivo. Se sei un amante del caffè, allora questo enorme pacco con 300 capsule Borbone Don Carlo Blu in edizione limitata è ciò che devi comprare. Inserendo il coupon segreto MARZO24 al momento del pagamento, avrai la possibilità di ricevere tutto comodamente a casa pagando solo 52,83 euro. Per uno sconto molto interessante accessibile in questi giorni. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Inserisci ora il codice nascosto e goditi 300 capsule di un caffè con la miglior miscela sul mercato.

Codice coupon: MARZO24

Capsule Borbone Don Carlo Blu: la vera miscela del caffè napoletano con una convenienza assoluta

Per tutti coloro che la mattina non vedono l’ora di svegliarsi per andare in cucina e gustarsi una tazzina di espresso fatto a regola d’arte, questa promo è l’ideale. Avrai la possibilità di goderti la mitica miscela blu di Borbone, per alcune delle capsule di caffè più apprezzate in assoluto. Sin dai primi sorsi, noterai la presenza di un sapore pensato proprio per palati decisi ed esigenti. Con un tipo di caffè che risulta essere molto corposo e al tempo stesso cremoso. Un effetto voluto proprio dall’azienda, che da anni lavora per fornire il massimo della qualità ai suoi clienti.

Gli studi hanno portato ad un dosaggio equilibrato ed accurato, che mette insieme la qualità Arabica e quella Robusta. Con il giusto livello di tostatura. L’attenzione particolare per i tempi di cottura ha permesso di ottenere un tipo di miscela piena di gusto e dal carattere inimitabile. Nella sua edizione limitata Don Carlo, troverai un packaging completamente rivisto e molto bello da vedere. Con l’eleganza che da sempre contraddistingue il marchio.

Sfrutta oggi stesso il coupon e acquista questo pacco convenienza, con 300 capsule Borbone sarai al sicuro per molto tempo.

