Fai l'AFFARE: la potente bici elettrica da 250W con cambio SHIMANO torna in sconto

Se sei alla ricerca di una bici elettrica dal look moderno, bello a vedersi, ma al contempo dotata di tutte quelle caratteristiche che la rendono uno dei modelli top del settore, sei capitato nel posto giusto. Oggi ti consigliamo infatti questa splendida e-bike super prestante, adatta sia per la città che per le gite fuori porta. Un vero e proprio gioiello che puoi prendere adesso su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 863 euro. Un costo davvero modesto per una bicicletta 26”/27.5” di questa marca, qualità e potenza, con comunque un forte sconto di ben 129,46€ (15%).

VIVI, la bici elettrica multifunzionale per la città e la montagna

VIVI aderisce sempre all’atteggiamento del sano esercizio fisico, del design professionale e dell’applicazione tecnica, impegnandosi a produrre biciclette elettriche professionali e intelligenti. Non a caso questa famosa azienda vanta numerosi brevetti di design e si impegna a fornire ai clienti prodotti avanzati di alta qualità e un’esperienza di guida eccellente. Come questa e-bike 26”/27.5” dotata di un motore potente da 250W, di una batteria al litio di grande capacità, di doppi freni Dic e di parafanghi anteriori e posteriori.

Non solo, il prodotto è dotato anche di forcelle sospese, che garantiscono una maggiore libertà e sicurezza nei viaggi su rocce, fango e sterrato in tutte le stagioni e in qualsiasi condizione atmosferica. Di fatto assorbono bene gli urti e ammortizzano la pressione esercitata sul corpo da una guida violenta. Il design del telaio è stato progettato in base alla meccanica del corpo umano. La mountain bike combina perfettamente alta potenza e funzionamento efficiente con SHIMANO 21 Speed. Il che vuol dire che migliorerà la vostra esperienza di guida, con la possibilità di scegliere più modalità di ciclismo, per un viaggio più veloce, un allenamento più efficace o maggiori emozioni nel fine settimana, in città o fuori città.

Perfino il manubrio è super professionale, con il controller di trasmissione anteriore/posteriore per cambi a 3 e 7 marce, il pulsante blu che svolge la funzione di opposizione al cambio a 7 marce, l’acceleratore per regolare la velocità e il campanello meccanico facile da controllare, sonoro e chiaro. Combinando il ciclismo con il vostro programma sportivo, questa bici elettrica può conquistare molti tipi di terreno. Non perdere troppo tempo, assicurati ora questo gioiello che puoi prendere su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 863 euro. Un costo davvero modesto per una bicicletta di questo calibro, con comunque un forte sconto di ben 129,46€ (15%). Le spedizioni sono rapide e sicure garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.