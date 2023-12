Fai scoprire ai più piccoli la MAGIA di una macchina fotografica, con questa OFFERTA allettante

Ushining è una Macchina Fotografica pensata apposta per i bambini. Vanta una Videocamera HD 1080P, Schermo da 2,4 Pollici e Scheda da 32 GB Inclusa per poter memorizzare tantissime foto. Nella confezione troverai anche 3 Rotoli di Carta da Stampa. Ci sono due varianti, blu e rosa. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024. Oggi la paghi 43,34 euro, grazie allo sconto del 15%!

Ushining Macchina Fotografica bambini: le caratteristiche

Ushining Macchina Fotografica vanta 12 megapixel e video HD 1080P, schermo IPS da 2,4 pollici. La fotocamera per bambini supporta la registrazione di foto originali, la registrazione di video, la riproduzione, la registrazione a raffica, 5 filtri classici, 8 effetti speciali, 20 simpatici fotogrammi di cartoni animati, 20 lingue disponibili. Questa fotocamera digitale rende i bambini più fantasiosi e sperimenta il divertimento della natura. Regalo perfetto per compleanno, Natale e altre occasioni speciali.

Realizzato in materiale ABS di alta qualità, resistente agli urti, non tossico ed ecologico. Fotocamera digitale per bambini dai 3 ai 12 anni. La fotocamera per bambini utilizza una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 1000 mAh. È compatibile con i computer, laptop e altri accessori più comuni con una porta USB. La fotocamera per bambini è dotata di una scheda micro SD da 32 GB in cui è possibile memorizzare circa 3000 foto o centinaia di video. Cosa contiene la confezione: 1x fotocamera digitale per bambini, 1x cavo dati USB, 1x cordino, 1x scheda micro SD da 32 GB, 3x carta da stampa, 5x matita colorata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.