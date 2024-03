Fai SCORTA di Detersivo brillantante per lavastoviglie: 44 pastiglie a SOLI 9 EURO

Se hai una lavastoviglie sai che un buon detersivo è indispensabile per assicurare lavaggi impeccabili ai tuoi piatti. Oggi puoi fare scorta di Fairy Detersivo Pastiglie per Lavastoviglie Brillantante: la confezione da 44 Capsule è disponibile a soli 9 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Appofittane subito!

Fairy Detersivo Pastiglie per Lavastoviglie Brillantante: pulizia e brillantezza al top

La mega offerta sulla confezione da 44 Capsule di Fairy Detersivo Brillantante è davvero imperdibile per chi ha una lavastoviglie.

Le pastiglie Fairy Original offrono un’azione pulente al primo lavaggio, sono efficaci anche sul grasso incrostato e rimuovono le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante. Inoltre sono ultra solubili, quindi si dissolvono rapidamente per rilasciare il liquido e la polvere in modo che l’azione pulente possa iniziare rapidamente.

Grazie alla loro azione integrata, hanno la funzione del sale per lavastoviglie con protezione del vetro e dell’argento. In più, nel momento in cui le capsule si sciolgono, lasciano un profumo di fresco e di pulito nella tua lavastoviglie offrendo un effetto ancora più stupefacente.

La modalità di utilizzo è più facile che mai: non è necessario aprire le capsule lavastoviglie perchè sono solubili, quindi bisognerà solo posizionare una pastiglia nel vano per il detergente della lavastoviglie prima di ogni ciclo di lavaggio.

Oggi puoi fare scorta di Fairy Detersivo Pastiglie per Lavastoviglie Brillantante: la confezione da 44 Capsule è disponibile a soli 9 euro con uno sconto dell’8%. Attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa: appofittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.