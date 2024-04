Fai SCORTA di Testine di ricambio Oral-B: la confezione da 10 la paghi POCHISSIMO

Un sorriso sano e brillante parte dall’utilizzo di uno spazzolino prestante e sempre in condizioni ottimali. Per questo motivo non lasciatevi sfuggire la mega offerta sulla Confezione da 10 Testine per Spazzolino Elettrico Oral-B Cross Action, oggi disponibile a soli 24 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibiel ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta sta per scadere!

Testine per Spazzolino Elettrico Oral-B: come utilizzarle al meglio

Le testine di ricambio migliorate CrossAction di Oral-B sono dotate della più recente tecnologia di setole CleanMaximiser che segnala quando è il momento di sostituirle, in questo modo la testina dello spazzolino è sempre pronta ad offrirti una pulizia ottimale.

I dentisti raccomandano di sostituire la testina dello spazzolino ogni tre mesi. L’utilizzo è semplicissimo in quanto la tecnologia all’avanguardia Oral.B segnala quando sostituirle, trasformando le setole da verdi a gialle, per mantenere una pulizia efficace.

La speciale testina rotonda di Oral-B è progettata per avvolgere ogni singolo dente mentre pulisce, per denti più puliti e gengive più sane. Nello specifico, le setole sono inclinate precisamente a 16 gradi per penetrare in profondità, anche tra i denti, e rimuovono placca fino a due volte in più rispetto a un normale spazzolino manuale.

Ricordiamo che ogni dettaglio del prodotto è progettato con i dentisti per una pulizia efficace. Inoltre queste testine garantiscono la compatibilità con tutta la gamma di spazzolini Oral-B (eccetto Oral-B Pulsonic e iO).

Oggi la Confezione da 10 Testine per Spazzolino Elettrico Oral-B Cross Action è disponibile a soli 24 euro con uno sconto dell’11%. Non aspettare oltre, l’offerta sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.