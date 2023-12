Fai tua o regala la mitica Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid con questo Lego in OFFERTA!

Offerta allettante per chi ama i set di costruzioni Lego o le auto in generale. LEGO 76916 Speed Champions Porsche 963 è un modello di auto da costruire con minifigure del pilota inclusa. Si può giocare o esporre, a seconda dei gusti e dell’età del destinatario. Grazie allo sconto del 30% puoi farla tua a soli 17,49 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LEGO 76916 Speed Champions Porsche 963: le caratteristiche

Con questo set di giochi LEGO Speed Champions, i fan dei modelli dei veicoli da costruire e gli appassionati di supercar, possono ricreare i dettagli della Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid. Questa replica del modello di auto Porsche presenta la classica livrea rossa, nera e bianca, e i passaruota sporgenti ispirati alle auto da corsa Porsche degli anni ’80. Una replica realistica con caratteristiche originali: il cofano basso, l’abitacolo, l’alettone posteriore e la pinna sul retro saranno amati dagli appassionati di macchine giocattolo.

Un set LEGO da collezione che ha come tema l’iconico marchio automobilistico tedesco, completo di minifigure del pilota da posizionare nell’abitacolo, con casco e capelli interscambiabili. Questo modello di supercar, da esporre con piacere in casa, è anche un’ottima idea regalo di compleanno per i bambini e le bambine da 9 anni in su, o per gli appassionati di kit di auto da costruire. Per una collezione LEGO Speed Champions ad alta velocità, scopri gli altri veicoli disponibili, come: Ferrari 812 Competizione (76914) e Pagani Utopia (76915). L’app LEGO Builder assiste i bambini nella costruzione della macchina giocattolo, utilizzando strumenti digitali per zoomare, ruotare e visualizzare il modellino di auto in 3D.

