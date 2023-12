Fai una scorta di Finish Powergel Lavastoviglie al Limone: 4 bottiglie 14 euro!

Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie al Limone è un Gel Lavastoviglie con 120 Lavaggi: 4 confezioni da 30 Lavaggi. Oggi puoi prenderle a 14,36 euro.

Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie al Limone: le caratteristiche

Il pacco contiene 4 bottiglie da 30 lavaggi Finish All in 1 Max Powergel, Poteri Sgrassanti, Limone. Detersivo per lavastoviglie che unisce l’efficacia pulente di Finish ad una formula in gel a rapida dissoluzione. Finish Powergel Poteri Sgrassanti Limone scioglie i residui incrostati da 24h, attacca il grasso, lo intrappola e lo rimuove dai piatti ed evita che si riepositi sui piatti.

La formula a rapida dissoluzione dona pulito e brillantezza sorprendenti; la sua formula sgrassante al limone agisce contro i residui di grasso difficili, per risultati ottimi. Finish è la marca n°1 per risultati brillanti anche nei cicli brevi.

