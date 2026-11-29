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Il Black Friday 2026 è appena passato — il 27 novembre — ma le offerte continuano a rimbalzare online e molti carrelli sono ancora aperti. Secondo un’indagine di Altroconsumo, l’83% degli italiani ha programmato acquisti durante questo periodo, con una spesa media di 246 euro a persona. Cifre importanti, che rendono ancora più urgente capire come riconoscere i falsi sconti Amazon nel Black Friday prima di cliccare su “compra”.

Il trucco più usato: alzare il prezzo prima di abbassarlo

La tecnica è semplice e diffusissima. Un venditore aumenta il prezzo di listino di un prodotto nelle settimane precedenti al Black Friday, poi lo riporta al livello originale — o appena sotto — durante i giorni promozionali, esibendo uno sconto apparentemente generoso. Il risultato? Vedi scritto “–40%” e pensi di aver fatto un affare. In realtà stai pagando lo stesso prezzo, o quasi, che avresti pagato a settembre.

Questo meccanismo è legale in molti casi, ed è proprio per questo che è così difficile smascherarlo a occhio nudo. Un’etichetta con il 30%, 40% o 50% di sconto non garantisce automaticamente un risparmio reale. La percentuale è calcolata rispetto a un prezzo di riferimento che il venditore ha tutto l’interesse a gonfiare.

Come leggere lo storico prezzi con Keepa e CamelCamelCamel

Il modo più efficace per smascherare i falsi sconti Amazon nel Black Friday è consultare lo storico dei prezzi del prodotto. Due strumenti fanno questo lavoro meglio di qualsiasi altro:

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CamelCamelCamel — un sito gratuito che traccia l’andamento del prezzo di quasi ogni prodotto venduto su Amazon nel tempo. Basta incollare l’URL del prodotto per vedere un grafico con i prezzi degli ultimi mesi o anni.

— un sito gratuito che traccia l’andamento del prezzo di quasi ogni prodotto venduto su Amazon nel tempo. Basta incollare l’URL del prodotto per vedere un grafico con i prezzi degli ultimi mesi o anni. Keepa — funziona in modo simile, ma offre anche un’estensione per browser che mostra il grafico dei prezzi direttamente nella pagina Amazon, senza dover aprire un sito separato.

In pratica, se il grafico mostra che il prodotto costava esattamente la stessa cifra tre mesi fa — o addirittura di meno — lo “sconto” del Black Friday è solo un effetto ottico. Se invece il prezzo attuale è davvero il minimo storico, l’offerta potrebbe essere genuina.

Vale la pena dedicare due minuti a questa verifica prima di ogni acquisto significativo. Puoi consultare CamelCamelCamel direttamente dal browser, anche da smartphone.

Le estensioni browser che lavorano al posto tuo

Se vuoi rendere il processo ancora più automatico, esistono estensioni per Chrome e Firefox che analizzano i prezzi Amazon in tempo reale mentre navighi. Alcune integrano direttamente i dati di Keepa, mostrando il grafico storico sotto la scheda prodotto senza che tu debba fare nulla. Basta installarle una volta e attivarle.

Il vantaggio è evidente: non devi ricordarti di aprire un sito esterno ogni volta. L’estensione ti avverte in automatico se il prezzo attuale è effettivamente il più basso degli ultimi mesi oppure no. Questo tipo di strumento è particolarmente utile durante le sessioni di shopping veloci, quando la pressione del “disponibilità limitata” rischia di farti decidere in fretta.

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→ Leggi anche: Black Friday 2026: le offerte tech che conviene davvero aspettare

Cosa dice la legge sulle promozioni: il prezzo più basso dei 30 giorni

C’è un dato che fa riflettere: solo l’1,4% degli italiani conosce correttamente le informazioni sul prezzo che i venditori sono obbligati a mostrare durante le promozioni. Eppure la normativa europea — recepita anche in Italia — stabilisce che quando viene pubblicizzato uno sconto, il prezzo di riferimento deve essere il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla promozione.

In pratica significa che, almeno in teoria, il venditore non può prendere un prezzo gonfiato dell’ultimo momento come base per calcolare lo sconto. Ma la norma si applica ai venditori diretti, mentre su Amazon molti prodotti sono venduti da seller terzi, il che rende la verifica più complicata. Controllare chi vende il prodotto — Amazon stesso o un marketplace esterno — è un passaggio che in molti saltano.

Altri segnali a cui fare attenzione

Oltre allo storico prezzi, ci sono altri elementi che aiutano a valutare un’offerta con occhio critico:

Calcola il costo totale , incluse spedizione, eventuali dazi per prodotti extra-UE e tempi di consegna. Un prezzo basso che arriva in tre settimane potrebbe non valere l’attesa.

, incluse spedizione, eventuali dazi per prodotti extra-UE e tempi di consegna. Un prezzo basso che arriva in tre settimane potrebbe non valere l’attesa. Confronta su più piattaforme . Lo stesso prodotto potrebbe costare meno su un altro store, anche senza Black Friday.

. Lo stesso prodotto potrebbe costare meno su un altro store, anche senza Black Friday. Leggi le recensioni recenti , non solo la media complessiva. A volte il prodotto cambia versione o qualità nel tempo, e le recensioni vecchie non rispecchiano quello che riceverai.

, non solo la media complessiva. A volte il prodotto cambia versione o qualità nel tempo, e le recensioni vecchie non rispecchiano quello che riceverai. Diffida dei countdown aggressivi e dei messaggi del tipo “rimasto solo 1 pezzo”. Sono tecniche di urgency marketing progettate per farti decidere senza pensare.

Un metodo pratico da seguire ogni volta

Prima di completare qualsiasi acquisto durante il Black Friday, segui questi passaggi nell’ordine:

Copia il link del prodotto e incollalo su CamelCamelCamel o attiva Keepa.

Guarda il grafico: il prezzo attuale è davvero il minimo degli ultimi sei mesi?

Verifica chi vende il prodotto: Amazon diretto o un seller esterno?

Aggiungi al carrello e aspetta qualche ora, se puoi. Spesso i prezzi variano nell’arco della giornata.

Calcola il costo finale con spedizione e tempi di consegna.

Bastano cinque minuti per ogni prodotto. Non è un’operazione complicata, ma richiede un po’ di disciplina in un momento in cui tutto è progettato per farti agire d’impulso. La buona notizia è che gli strumenti per smascherare i falsi sconti Amazon nel Black Friday esistono, sono gratuiti e funzionano bene: usarli è la differenza tra un vero risparmio e l’illusione di uno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.