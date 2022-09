Family business: in 2 attività su 3 si usa il POS da almeno 3 anni

L’Osservatorio Family Business ha pubblicato uno studio alquanto interessante che riguarda le attività a condizione familiare.

Le ricerche (portate avanti in Italia, Francia, Germania, UK e Svizzera) ha fatto emergere una realtà finora poco conosciuta, che vede anche i business familiari inaspettatamente votati alle nuove tecnologie.

Nello specifico, risulta che il 58% degli imprenditori punta sulla digitalizzazione dei pagamenti per soddisfare i consumatori e che, in tal senso 2 attività su 3 hanno adottato il lettore POS già da 3 anni.

In questo contesto, fatto di negozi ed esercizi commerciali, sembrano essere sempre più diffuse formule innovative di transazioni. Si parla di pagamenti tramite link (introdotte nel 39% dei casi) e dei QR Code (nel 28%).

Di fatto, si tratta di dati che dimostrano come i Family business sono inaspettatamente votati alle nuove tecnologie. D’altro canto, scegliendo un servizio adeguato, i vantaggi legati ai lettori POS sono concreti, a prescindere dal proprio giro d’affari.

Family business e lettore POS: con il servizio giusto sono tanti i vantaggi

Fattori come costi, burocrazia ed eventuali vincoli possono rendere più o meno conveniente una piattaforma rispetto alla concorrenza. Ma quale soluzione sul mercato italiano offre maggiori garanzie sotto questi punti di vista?

Una delle migliori scelte possibili è, senza ombra di dubbio, SumUp. Stiamo infatti parlando di un lettore POS che può vantare zero canone, zero vincoli e, come unico costo, l’1,95% sulle transazione effettuate con il lettore.

Altro vantaggio considerevole è la pressoché assenza di pratiche burocratiche. Basta ordinare il dispositivo e, una volta ricevuto, è possibile attivare lo stesso e accettare i pagamenti nel giro di pochi minuti.

La possibilità di gestire pagamenti di vario tipo tra cui:

contactless

CHIP & PIN

Google Pay

Apple Pay

per poter poi stampare la ricevuta o mandarla tramite SMS e/o posta elettronica, sono altri vantaggi legati a SumUp.

