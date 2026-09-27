Fare rifornimento alla tedesca: il trucchetto che ti fa risparmiare molto sul carburante

Il principio è semplice: programmare il rifornimento di carburante prima di partire, soprattutto se si viaggia in autostrada, dove i prezzi possono essere più alti anche di 40 centesimi al litro. Niente magie, insomma. Solo un’abitudine: evitare di fermarsi dove capita, magari con il serbatoio in riserva e poche alternative davanti.

La differenza, spesso, la fa il luogo. Le stazioni di servizio in autostrada, come segnala l’Adac in Germania e come hanno ripreso anche i media spagnoli, applicano prezzi più alti rispetto ai distributori in città, in periferia o nelle zone industriali. In alcuni casi lo scarto arriva a 40 centesimi al litro. Tradotto: su un pieno da 50 litri si possono spendere anche 20 euro in più.

Il motivo è abbastanza chiaro. In autostrada c’è meno concorrenza e si paga anche la comodità. Chi è in viaggio tende a fermarsi alla prima area utile: ha fretta, magari bambini in auto, oppure la spia del carburante già accesa. A quel punto la scelta si restringe. E il prezzo, di solito, sale.

Non è solo una questione di benzina o gasolio. Le aree autostradali hanno costi diversi, canoni, servizi aperti per molte ore e spesso strutture più grandi. Per chi guida, però, il risultato non cambia: il carburante in autostrada costa spesso di più, proprio quando si hanno meno margini per scegliere.

Soste programmate prima della partenza: così si evita il sovrapprezzo

Il cuore del pieno alla tedesca è tutto qui: non arrivare alla pompa all’ultimo minuto. Prima di partire, soprattutto per weekend, vacanze o viaggi di lavoro, conviene controllare il serbatoio e segnarsi uno o due punti dove fare rifornimento. Non serve stravolgere il percorso. A volte basta uscire dall’autostrada, raggiungere un distributore vicino allo svincolo e rientrare dopo pochi minuti.

Un conducente esce dall’autostrada con carburante in riserva, usando la mappa sul telefono per cercare un rifornimento più conveniente.

È una piccola organizzazione che può fare la differenza. Chi parte da Milano verso la Liguria, da Roma verso l’Adriatico o da Torino verso la Francia, per esempio, può controllare in anticipo le stazioni meno care lungo la strada. Meglio farlo prima, con calma, che in corsia di marcia, quando il navigatore indica la “prossima stazione” e la riserva è già lì a lampeggiare.

Il consiglio dell’Adac va in questa direzione: evitare che il pieno diventi un’emergenza. Programmare le soste permette di non subire il prezzo più alto. Sembra banale, certo. Ma molti automobilisti ci pensano solo dopo, quando vedono il totale sul display della pompa.

App e comparatori: come trovare il distributore più conveniente in tempo reale

A rendere più semplice questa abitudine ci sono le app per confrontare i prezzi del carburante, ormai usate in diversi Paesi europei. Mostrano i distributori vicini, permettono di confrontare i prezzi aggiornati di benzina, gasolio e Gpl e aiutano a scegliere la stazione più conveniente lungo il percorso. Anche in Italia esistono strumenti privati e servizi basati sui dati comunicati dagli impianti, pur con aggiornamenti che possono cambiare da zona a zona.

Il vantaggio è concreto. Prima di entrare in autostrada, o durante una pausa, si può verificare se nei dintorni c’è un distributore più economico. Spesso le stazioni nei centri abitati o nelle aree industriali hanno prezzi più bassi perché la concorrenza è più forte. Due impianti sulla stessa strada, a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, tendono a inseguirsi sui listini. In autostrada succede molto meno.

Il risparmio, però, va calcolato con buon senso. Se per spendere qualche centesimo in meno si allunga il tragitto di dieci chilometri, il vantaggio rischia di svanire. Se invece la deviazione è breve, magari vicino a uno svincolo già previsto, il risparmio sul pieno diventa reale. E si vede subito.

Giorni e orari migliori per fare carburante e alleggerire il budget auto

Conta anche quando si fa rifornimento. Secondo le indicazioni riportate dagli osservatori del settore, i prezzi possono essere più favorevoli nei giorni in cui la domanda è più bassa, spesso all’inizio della settimana. Nei fine settimana e nei periodi di grande traffico, invece, la pressione sugli impianti aumenta. Non è una regola matematica: i listini dipendono anche dalle quotazioni internazionali e dalle scelte dei singoli gestori. Ma la tendenza viene segnalata da più associazioni di automobilisti.

C’è poi il tema dell’orario. Alcuni consigli suggeriscono di fare rifornimento al mattino, quando le temperature sono più basse e il carburante risulta leggermente più denso. Nella vita di tutti i giorni, però, l’effetto è limitato e non va sopravvalutato. Molto più importante resta scegliere bene la stazione ed evitare il pieno fatto di fretta nell’area più cara.

Per chi usa l’auto ogni giorno, queste attenzioni possono pesare sul conto finale: controllare i prezzi, evitare l’autostrada quando possibile, non aspettare la riserva e programmare le soste. Il budget carburante non cambia da un pieno all’altro, ma su più rifornimenti al mese la differenza si nota. È qui che il metodo tedesco funziona davvero: meno improvvisazione, più confronto e qualche minuto speso prima di partire.