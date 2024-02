Faretti LED POTENTI: pagali POCHISSIMO con un DOPPIO SCONTO

Hai bisogno di una luce che illumini in maniera efficiente il tuo giardino? Grazie ai faretti LED di REALKY potrai avere tutta la luce che ti serve. Oggi sono disponibili su Amazon questi due LED ultra luminosi a un prezzo davvero di favore grazie a un doppio sconto: -33% più un Coupon del 20% al carrello, con un prezzo finale di 15,99€. Non farti scappare questa occasione!

Faretti LED: illumina d’immenso il tuo giardino

I faretti LED ultra luminosi di Realky hanno 20 W di energia e riescono a produrre fino a 2000LM di luce bianca ad elevata luminosità. All’interno dei fari ci sono 24 led lampadine che rendono la luce bianca talmente forte che non dovrai più brancolare nel buio. Infatti, ogni faretto ha la capacità di sostituire le lampade tradizionali e non solo saranno in grado di emanare più luce di quest’ultime ma ti faranno anche risparmiare fino al 90% sulla bolletta. Grazie al suo design di lente integrata, la luce si propagherà su un angolo di 100°, così da migliorare il cosiddetto “effetto spot”.

Se hai paura che i tuoi faretti LED si rovinino stando all’esterno non aver paura: sono dotate di impermeabilità IP65 che li rende praticamente immuni a qualsiasi avversità climatica come pioggia, neve o polvere. Sono dotate di un’eccellente durata che rende attivi questi faretti fino a 25.000 ore consecutive e la loro installazione è davvero molto semplice grazie a un cavo in comma di 1 metro e una staffa regolabile. Acquista ora questi faretti LED e dì addio al buio nel tuo giardino: oggi sono in sconto su Amazon del 33% più un Coupon del 20% al carrello con un prezzo finale di 15,99€.

