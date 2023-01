Faretto esterno a energia solare, costa pochissimo: LUCE GRATIS ogni notte

Se sei alla ricerca di un modo per illuminare a costo zero l’ingresso del tuo garage o un angolo buio del tuo giardino, devi sapere che con un investimento di soli 20 euro puoi risolvere ogni problema. Vai su Amazon, e con tanto di spese di spedizioni gratuite, ti assicuri un potente faretto da esterno con 3 modalità di luce regolabile e sensore di movimento.

Faretto auto-ricaricabile al sole: SUPER RISPARMIO energetico

Questo faretto è super semplice da montare e usare, e ti fa risparmiare un sacco di soldi di corrente elettrica. Ha un suo pannello solare che serve a immagazzinare energia elettrica durante il giorno, e che puoi montare dove vuoi. Il pacchetto include infatti un cavo impermeabile di ben 5 metri per collegarlo al sistema di illuminazione. Sono disponibili 3 modalità di illuminazione per soddisfare tutte le tue esigenze: c’è infatti una modalità a luce costante, che mantiene cioè sempre accesa la lampada; poi l’opzione luce costante + modalità di rilevamento e, infine, la modalità di rilevamento del movimento, che accende la luce solo quando percepisce la presenza di qualcuno e per pochi secondi.

A seconda di come lo regoli, questo interessante faretto emette poi una luce intensa fino a 6500K di luce bianca. Ovviamente l’intensità e la possono influire sulla durata della batteria e quindi della luce: in generale, caricato al sole per 7-8 ore durante il giorno, il sistema è in grado di lavorare per 8-12 ore di notte.

Come se non bastasse non devi preoccuparti di tenerlo al riparo, visto che è resistente anche alla pioggia. Se sei quindi alla ricerca di un modo per illuminare a costo zero l’ingresso del tuo garage o un angolo buio del tuo giardino, fai tuo questo faretto con autoricarica a pannello solare a 20 euro. Lo trovi ora su Amazon con tanto di spese di spedizioni gratuite. Spendi poco oggi, e risparmi tanto domani.

