FASCETTA NERA bluetooth con auricolari INCORPORATI: GENIALATA per allenarti o riposarti (13€)

Oggi ti propongo un prodotto a dir poco geniale: una fascia super tecnologica. Ideale sia per chi ama lo sport, sia per chi vuole alimentare i suoi sogni con un po’ di buona musica, la prendi a soli 13€ con spedizioni gratis via Amazon.

Fascia bluetooth: idea GENIALE a 13€

Questa fascia è costruita per adattarsi in modo flessibile alla maggior parte delle dimensioni delle teste e utilizzando un materiale in tessuto sottile e leggero per fornire un tocco rinfrescante sulla pelle.

E’ il compagno perfetto per gli allenamenti in palestra o le corse all’aria aperta, perché lo puoi utilizzare per tenere fermi i capelli, per raccogliere il sudore dalla fronte e ascoltare anche della buona musica. L’alta qualità del suono delle cuffie, l’accoppiamento veloce e il basso consumo energetico fanno sì che le cuffie godano di una qualità audio superiore alla media.

Se vuoi puoi usare la fascia anche come mascherina per la notte: è super morbida ed è dotata di due diffusori piatti imbottiti. Anche se dormi sul fianco, non sentirai nessuna pressione sulle orecchie o sulla testa. Poi ha anche un bel design ventilato che ti fa dimenticare di indossarlo, così puoi ascoltare della buona musica mentre ti addormenti. La ricarica dura una notte intera.

Grazie al bluetooth 5.0, auricolare per dormire ti darà un’esperienza utente superiore. Se ti piace praticare sport mantenendo un look alla moda e ascoltando della buona musica. Oppure se ami rilassarti prima di andare a dormire con della buona musica, allora questa fascia con bluetooth e auricolari incorporati fa al caso tuo: la prendi a soli 13€ con spedizioni gratis via Amazon.

