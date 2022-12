Fastweb annuncia un'altra rimodulazione: aumenti fino a 4,05 euro al mese sul fisso

Nella giornata di oggi, Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione per i suoi clienti di rete fissa che, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, registreranno un aumento del canone mensile di importo compreso tra 0,06 e 4,05 euro. L’importo effettivo cambia da cliente a cliente ma, nel peggiore dei casi, potrà arrivare a raggiungere e superare i 48 euro all’anno.

Per i clienti rimodulati di Fastweb c’è la possibilità di cambiare subito operatore passando, ad esempio, all’offerta fibra di Iliad che presenta un prezzo di 24,99 euro al mese. Tale prezzo viene ridotto a 19,99 euro al mese per i già clienti Iliad di rete mobile con offerta da 9,99 euro al mese attiva. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto:

A partire dal prossimo 1° gennaio 2023 alcuni clienti di rete fissa di Fastweb registreranno un aumento del canone compreso tra 0,06 e 4,05 euro al mese. L’aumento è riservato solo ai clienti che riceveranno una comunicazione in bolletta e sarà valido dal primo rinnovo successivo a tale data. Le offerte coinvolte dalla rimodulazione sono:

Fastweb Casa Privilege

Fastweb Cass

Fastweb Casa Inbound

Fastweb Casa Outbound

Internet + Telefono

Naviga Senza Limiti, Superjet

Supersurf

Non è la prima rimodulazione annunciata da Fastweb negli ultimi mesi. L’operatore, infatti, ha già incrementato il costo delle offerte per i suoi clienti nel corso delle ultime settimane, sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa. In caso di rimodulazione, in ogni caso, è possibile esercitare il diritto di recesso e passare subito ad un altro operatore.

Tra le offerte fibra alternative da considerare c’è Iliadbox, l’offerta fibra proposta da Iliad che garantisce una connessione in fibra FTTH fino a 5 Gigabit in download. Il costo è di 24,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro una tantum. Da notare, però, che per i già clienti Iliad mobile (con offerta da 9,99 euro al mese attiva) il costo dell’abbonamento è ridotto a 19,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.