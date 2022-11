Fastweb Casa: Fibra e Assistenza Casa di Quixa a 29,95€

Fastweb Casa è la tariffa esclusiva con internet flat ed un’assistenza per la casa di Quixa inclusa nel prezzo. L’abbonamento è attivabile ONLINE a meno di 30 euro al mese.

Fastweb Casa: ecco tutti i dettagli della PROMO

L’offerta prevede internet senza limiti 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH, chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi carrier sia mobile che fisso, il Modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata e l’assistenza gratuita per la vostra casa offerta da Quixa. Il tutto per soli 29,95 euro ogni mese.

Inoltre, grazie al Modem con Alexa integrato sarà possibile avere una connessione stabile e con una copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6. Con l’assistente vocale è possibile anche gestire la propria connessione, ascoltare musica, settare dei timer e molto altro. L’apparato ha anche una sorta di antivirus che protegge la propria rete anche da malware, phishing, spyware, adware, ransomware. L’Internet Box NeXXt ha anche un interessante Parental Control per gestire il traffico internet dei più piccoli e quindi prevenire spiacevoli inconvenienti.

Oltre a questo, troviamo i soliti corsi della Fastweb Academy sempre inclusi nel canone del servizio senza alcun costo aggiuntivo.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile ONLINE con attivazione GRATIS e spedizione compresa nel prezzo del Modem. Inoltre, anche in questo caso Fastweb permette di testare l’abbonamento per 30 giorni e di richiedere il rimborso in caso di recesso per il primo mese usufruito.

Tutto questo ovviamente sempre senza costi nascosti e con prezzo bloccato per ben 12 mesi. Verifica se sei coperto dal servizio ed attiva subito l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.