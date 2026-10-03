Fastweb e Tim, arrivano i rincari di ottobre: gli aumenti previsti

Un avvio di mese pesante per una parte della telefonia italiana, con rimodulazioni già annunciate dagli operatori e motivate, dove indicato, con ragioni economiche e investimenti sulle reti. Dopo settimane di attenzione puntata anche su luce e gas, il conto torna a salire pure nelle comunicazioni: linea fissa, servizi accessori, streaming e offerte mobili. Non per tutti, ma per molti.

Per una parte dei clienti di rete fissa TIM, da ottobre 2026 arrivano aumenti a partire da 2,99 euro al mese su alcune offerte. Nelle comunicazioni inviate agli utenti coinvolti, la società parla di “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti”, anche in relazione all’incremento del traffico dati. La formula è tecnica. L’effetto, invece, è semplice: il canone mensile aumenta.

I rincari non toccano tutti allo stesso modo. Come spesso accade in questi casi, molto dipende dal contratto attivo, dalla tecnologia usata e dai servizi abbinati alla linea. Chi ha ricevuto l’avviso da TIM può controllare i dettagli nell’area clienti, in fattura o contattando l’assistenza. È lì che si trovano le nuove condizioni e le eventuali alternative. Perché pochi euro al mese, alla fine dell’anno, diventano una voce ben più evidente.

ADSL, FTTC e FTTH: offerte coinvolte e sconto per chi cambia tecnologia

Nel pacchetto delle rimodulazioni rientrano anche alcune offerte legate a tecnologie più datate, in particolare l’ADSL, ormai superata in molte zone dalla fibra mista rame e dalla fibra fino a casa. Per questi clienti, TIM prevede la possibilità di passare a soluzioni più recenti, come FTTC e FTTH, con uno sconto di 1 euro al mese rispetto al canone attuale. Un piccolo alleggerimento, ma legato al cambio di tecnologia.

Bolletta e smartphone sul tavolo: l’immagine richiama i rincari di ottobre su offerte di rete fissa, mobile e servizi collegati.

Il punto, per molti, sarà capire se il passaggio sia davvero possibile al proprio indirizzo. La copertura non è uguale ovunque, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree più periferiche. La FTTH, cioè la fibra fino all’abitazione, resta la soluzione più avanzata. La FTTC, con fibra fino all’armadio stradale e ultimo tratto in rame, è invece una via di mezzo. Solo dopo la verifica tecnica il cliente potrà decidere se cambiare offerta o restare con quella attuale, accettando però le nuove condizioni.

Fattura cartacea e servizio “Chi è”: salgono i costi accessori

Da ottobre cambia anche il costo della fattura cartacea per gli abbonati alla rete fissa TIM. Il servizio passa da 4,95 euro a 5,99 euro al mese. Nelle comunicazioni, l’operatore richiama “esigenze di carattere economico” e la necessità di ridurre l’impatto ambientale. In sostanza, chi continua a ricevere la bolletta su carta pagherà di più rispetto a chi usa i canali digitali.

Non è l’unico servizio extra interessato. Aumenta anche “Chi è”, che permette di vedere il numero di chi chiama sulla linea fissa: per alcune offerte passa da 3 euro a 4 euro al mese. Anche qui la motivazione indicata riguarda “esigenze economiche connesse alla sostenibilità degli investimenti” per l’aggiornamento delle piattaforme di vendita. Tradotto nella vita di tutti i giorni: un euro in più per un servizio che molti considerano ormai normale, ma che su diversi profili resta ancora a pagamento.

TIMVISION e Fastweb Mobile: rincari su abbonamenti e piani mobili

Le rimodulazioni toccano anche TIMVISION, il servizio di intrattenimento legato all’ecosistema TIM. Per chi ha l’abbonamento associato alla linea fissa, il canone aumenta di 1 euro al mese e arriva a 13 euro. Per chi invece ha sottoscritto TIMVISION separatamente, i rincari possono andare da 0,50 euro a 4 euro al mese, in base al piano attivo e alle condizioni previste dal contratto.

Sul mobile, gli aumenti riguardano anche alcuni clienti Fastweb Mobile. Le offerte coinvolte comprendono, secondo quanto indicato, Mobile Light, Mobile Light Ver2, Mobile Ver2, Mobile Ver3, Mobile Voce e NeXXt Mobile, con rincari da 1 o 2 euro al mese. Anche in questo caso l’importo cambia a seconda del piano sottoscritto. Per gli utenti resta decisiva la comunicazione ricevuta dall’operatore: lì sono indicati importo, data di partenza e condizioni applicate. Ottobre, per la telefonia, comincia così: con aumenti piccoli sulla singola fattura, ma capaci di pesare quando si sommano a tutti gli altri servizi.