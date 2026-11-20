Dal 12 ottobre 2026 Fastweb ha avviato a Milano il debutto dell’Opzione Fibra 10 Giga, con velocità dichiarate fino a 10 Gbit/s in download.

Il servizio aggiunge 5 euro al mese al canone della linea e offre fino a 2 Gbit/s in upload. Dietro la promessa ci sono la tecnologia XGS-PON e il modem Seven X con Wi-Fi 7, pensati per abitazioni con molti dispositivi connessi. Resta però un punto da verificare prima di entusiasmarsi: la copertura effettiva, inizialmente limitata ad alcune zone.

Velocità fino a 10 Gbit/s: il salto dalla FTTH allo standard XGS-PON

Il passaggio alla fibra 10 Gbit/s non è solo una nuova voce in bolletta. Dietro c’è lo standard XGS-PON, l’evoluzione della FTTH, la fibra che arriva direttamente fino a casa. Rispetto al profilo già presente sulla rete Fastweb, con velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload, il salto è netto: quattro volte di più in scaricamento e il doppio in caricamento.

Fastweb presenta la nuova linea come una risposta alle abitazioni sempre più piene di dispositivi collegati. Smart TV, computer, console, smartphone, sistemi per la casa connessa: spesso lavorano tutti insieme, nelle stesse ore. Nella vita di tutti i giorni significa streaming in alta definizione più fluidi, gaming online con meno rallentamenti e videochiamate più stabili, almeno quando anche la rete interna di casa fa la sua parte.

Per dare un’idea, Fastweb cita un esempio molto concreto: un videogioco da 100 GB, alla velocità teorica di 10 Gbit/s, potrebbe essere scaricato in circa 80 secondi. È un dato nominale, certo. Contano anche il server da cui si scarica, il dispositivo usato e il collegamento dentro casa. Ma la misura del salto è chiara.

Seven X e Wi-Fi 7: il modem che regge la nuova fibra

Una linea da 10 Gigabit ha bisogno di un modem all’altezza. Per questo Fastweb abbina all’opzione il nuovo Seven X, dato in comodato d’uso gratuito ai clienti che attivano il servizio. Sul retro ci sono la porta ottica per il cavo in fibra, una WAN da 10 Gbit/s, una LAN da 10 Gbit/s, due porte LAN da 1 Gbit/s, due prese telefoniche, una USB-A e una USB-C per l’alimentazione.

La porta LAN più veloce permette di collegare un computer compatibile e usare tutta la banda via cavo, senza passare dal Wi-Fi. Non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi lavora con file pesanti, montaggi video, backup sul cloud o grandi archivi digitali. Come spiegano fonti tecniche del settore, la velocità indicata nel contratto da sola non basta: se router, scheda di rete e cavi non sono adeguati, una parte delle prestazioni resta solo sulla carta.

Sul wireless arriva il Wi-Fi 7 Tri Band, con configurazione 4×4 sulle bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. La capacità complessiva dichiarata arriva fino a 19,6 Gbit/s, contro i 7,2 Gbit/s del precedente Seven. La tecnologia Multi-Link Operation permette di usare più bande come se fossero un’unica connessione, mentre il modem può gestire fino a 128 dispositivi collegati. Restano anche la modalità Eco, il controllo tramite app MyFastweb e la compatibilità con il Booster Seven.

Prezzi, sconto mobile e copertura: perché si parte da Milano

La nuova Opzione Fibra 10 Giga costa 5 euro al mese e si somma al canone delle offerte Fastweb Casa. Con i prezzi comunicati dall’operatore, Fastweb Casa Start passa da 27,95 a 32,95 euro, Casa Pro da 29,95 a 34,95 euro, mentre Casa Ultra sale da 33,95 a 38,95 euro. Chi abbina anche una SIM Fastweb Mobile ha uno sconto di 4 euro al mese sulla linea fissa, riducendo quasi del tutto il costo dell’upgrade.

Il punto decisivo, però, resta la copertura. Per ora la fibra 10 Gbit/s Fastweb è disponibile solo nelle zone raggiunte dalla rete proprietaria indicata dall’operatore come Fibra NGN GPON 10 Giga. Le prime attivazioni partono da Milano, la città da cui Fastweb ha mosso i primi passi con la sua infrastruttura in fibra e dove la forte densità abitativa rende più sostenibile il debutto commerciale.

Per sapere se il servizio è disponibile, bisogna inserire il proprio indirizzo nello strumento di verifica copertura su Fastweb.it. Se la zona è raggiunta dalla nuova tecnologia, durante la sottoscrizione compare la possibilità di aggiungere l’opzione. Chi vuole usare un router personale può farlo, a patto che sia compatibile con XGS-PON: in quel caso Fastweb fornisce gratis un ONT esterno, installato da un tecnico. Per molte famiglie, oggi, i 10 Gigabit saranno più di quanto serva. Ma la strada imboccata è quella.