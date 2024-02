Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi in sconto FOLLE di 400€

Hai voglia di esplorare i sentieri montani e le piste fuoristrada, con la bicicletta perfetta ma a un prezzo davvero covneinete? Allora, la Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi è esattamente ciò di cui hai bisogno. E cosa ancora più entusiasmante, ora puoi portartela a casa con uno sconto incredibile di 400€! Acquistala ad appena 1.499,00€ invece di 1.899,00€.

Il meglio per le piste fuoristrada: Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi

La bicicletta elettrica che ti stiamo proponendo è stata progettata appositamente per affrontare i terreni più impegnativi grazie ai suoi pneumatici spessi da 26 x 4.0 pollici. Gli pneumatici in questione, infatti, non solo forniscono un’eccellente trazione su terreni sconnessi, ma riducono anche le vibrazioni durante la guida, garantendo un’esperienza più confortevole e sicura.

Dotata di freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 180 mm, questa mountain e-bike offre una potente forza frenante in qualsiasi condizione. Che tu stia affrontando una discesa ripida o attraversando terreni fangosi, quindi, i freni a disco ti offrono la sicurezza di cui hai bisogno per una guida senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla batteria al litio rimovibile, questa e-bike offre un’autonomia eccezionale! Puoi pedalare fino a 105 km con una sola carica nella modalità pedalata assistita, garantendoti lunghe ore di divertimento senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Non da meno, il display intelligente a LED fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno durante la guida, inclusa la velocità, la durata della batteria e la distanza percorsa. E il meglio di tutto? L’80% della bici è preassemblato, quindi non devi preoccuparti di complicati montaggi. Basta metterlo insieme e sei pronto per partire all’avventura! Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità di possedere una mountain e-bike di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquistala ora e inizia a esplorare la natura con stile e comfort senza pari!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.