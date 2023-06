FATTI FURBO: il Google Nest Hub è a metà prezzo su eBay, COGLI L'ATTIMO

Google Nest Hub (2a generazione) è un potente smart speaker con display che offre una varietà di funzioni intelligenti per semplificare la tua giornata. Con il suo design elegante e compatto, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Dotato di Google Assistant, il Nest Hub ti permette di controllare i tuoi dispositivi smart home, come luci, termostati e telecamere di sicurezza, con semplici comandi vocali. Puoi anche ottenere risposte alle tue domande, controllare il meteo, riprodurre musica e tanto altro ancora. Il tutto spendendo oggi una miseria, ovvero 59€ anziché 99€ (risparmi 40,00, -40%) grazie alla promo su eBay.

Google Nest Hub a metà prezzo su eBay

Il display touch da 7 pollici ti consente di visualizzare informazioni utili, come calendario, promemoria, playlist musicali e istruzioni passo-passo, rendendo la tua esperienza ancora più interattiva. Puoi anche guardare video, film e programmi TV in streaming direttamente sullo schermo del Nest Hub.

Grazie alla sua connettività Wi-Fi, puoi accedere a una vasta gamma di app e servizi online, come YouTube, Netflix, Spotify e molti altri. Inoltre, puoi utilizzare il Nest Hub per fare videochiamate tramite Google Duo e tenerti in contatto con amici e familiari in modo semplice e pratico.

Con la tecnologia ambient EQ, il Nest Hub regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale, offrendo un’esperienza visiva ottimale in ogni momento della giornata.

Se stai cercando un smart speaker versatile e potente, il Google Nest Hub (2a generazione) è sicuramente una scelta da considerare. Approfitta delle offerte disponibili su eBay per acquistare il tuo Google Nest Hub a un prezzo conveniente: oggi una miseria visto che è scontato di ben 40€, ovvero 59€ grazie alla promo su eBay.

