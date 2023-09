Fatti lo smartwatch con soli 39 euro! Grazie a questo doppio sconto!

Lo smartwatch è un comodissimo accessorio per gestire le chiamate, i messaggi sulle chat, le notifiche mail, nonché tenere sotto controllo i parametri vitali durante lo sport o il sonno. Certo, molti hanno prezzi proibitivi, che scoraggiano i più ad acquistarne uno. Per fortuna però di tanto in tanto ci sono offerte allettanti da prendere al volo, come il doppio sconto da sfruttare su questo Smartwatch con display da 1.8″; possibilità di rispondere alle chiamate ma anche di rifiutarle; integrato con Fitness Tracker con Contapassi, Cardiofrequenzimetro, SpO2 Sonno; e la possibilità di scegliere tra ben 110 Modalità Sport e di fare usarlo anche sotto la pioggia grazie al fatto che sia Impermeabile IP68, nonché di utilizzarlo sia su Android che iOS. Sai quanto paghi tutto questo? Solo 39,99 euro! Grazie a uno sconto di partenza del 30% e un coupon del 20% da applicare al momento dell’acquisto.

Tutte le caratteristiche dello smartwatch in offerta

Nell’incipit abbiamo già detto tanto su questo smartwatch, ma non tutto! Grazie all’altoparlante e al microfono integrati, le chiamate diventano facili da effettuare, ma anche da rispondere. Puoi gestire la rubrica direttamente da questo indossabile. Per quanto riguarda i messaggi, riceve sia gli SMS che quelli dei social più in voga: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ecc. Quindi non dovrai estrarre il telefono dalla tasca, dalla borsa o dal marsupio a ogni notifica. Offre fino a 110 diverse modalità di allenamento, mentre il design impermeabile IP68, fa sì che lo puoi indossare anche mentre lavi le mani, stai camminando o correndo sotto la pioggia.

Lo Smartwatch è dotato di un sensore ottico dinamico integrato ad alte prestazioni e a basso consumo per monitorare gli indicatori di salute del corpo, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, Sonno, SpO2 e il promemoria del ciclo mestruale femminile, ecc. Tutti i dati possono essere sincronizzati con il telefono così potrai monitorarli comodamente dal tuo smartphone grazie alla app Veryfit. Ancora, èdotato di un touch screen HD, un’esperienza visiva di prima classe, luminosità regolabile a cinque livelli. Puoi personalizzarlo scegliendo fino a 150 diversi quadranti. Il cinturino in silicone delicato sulla pelle è molto comodo da indossare, anche tutto il giorno.

Bene anche l’autonomia, fino a 7 -10 giorni in normale utilizzo e 30 giorni in standby. Insomma, manca solo che ti faccia il caffè! Con soli 39,99 euro – grazie a uno sconto di partenza del 30% e un coupon del 20% – porti a casa uno smartwatch eccezionale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.