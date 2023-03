FAVOLOSO set per il fai da te con ben 129 accessori: prezzo OCCASIONE su Amazon

Incredibile offerta su Amazon: uno spettacolare e completissimo kit per il fai da te per uso sia professionale che domestico, in particolare per la tua auto che contiene ben 129 elementi all’interno di un comodo contenitore valigetta, in questo preciso momento lo trovi praticamente a un prezzo da svendita. Davvero, non ci sono altre parole per definirlo. Segui questo link e fallo tuo adesso su Amazon a soli 45€ prima che vada esaurito. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Super set per il fai da te: pinze, cacciavite e “millemila” accessori

La cassetta mastro contiene tantissimi strumenti necessari per la maggior parte delle riparazioni domestiche e legate all’automobile. E’ stata studiata per fornire un assortimento di strumenti comuni e pratici che sono sempre utili in casa. Questo kit di attrezzi realizzati al legato a basse temperature, e formato sempre a freddo in lega di vanadio per una resistenza eccezionale, una finitura elettrolitica nera resistente alla corrosione.

Il set è composto da chiavi esagonali, basi metriche profonde e poco profonde, Maniglia a sgancio rapido a cricchetto, Prese di bit, Bussole Torx, Prese profonde, Punte da trapano, Maniglia rotante, T-bar, Giunto Universale, Prolunghe, Prese, Candele Accensione, Chiavi Esadecimali e molto altro.

I materiali utilizzati sono di altissima qualità, tpe ergonomici e antiscivolo. Tutti gli attrezzi, come detto, possono essere conservati nella comoda cassetta con diversi comparti per avere sempre in ordine e immediatamente a disposizione tanti oggetti riposti in modo preciso. Segui questo link e fallo tuo adesso su Amazon a soli 45€ prima che vada esaurito. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

